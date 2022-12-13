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Германия озвучила, какую военную технику предоставит Украине

Ольга ГлущенкоВторник, 13 декабря 2022, 03:54
Германия озвучила, какую военную технику предоставит Украине
иллюстративное фото из Facebook Резникова

Германия до сих пор не предоставляет Украине современные танки, но продолжает присылать другие виды вооружений, среди которых, в частности, самоходные гаубицы.

Источник: глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, цитируют Die Zeit, ZN.ua

Прямая речь: "В Украину было доставлено больше самоходных гаубиц. Речь идет о 24 единицах. Также будет предоставлено шесть-семь САУ Gepard".

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Детали: Представительница Бундестага отметила, что лично она выступает также за отправку Украине современных танков Leopard и Marder, но в правительстве эту инициативу до сих пор не поддерживают.

По словам Штрак-Циммерман, их предоставление сейчас просто необходимо и она больше "не видит причин не делать этого".

Напомним: Германия предоставила Украине новые обязательства о поставках оружия для противостояния полномасштабному российскому вторжению.

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Темы: Германияоружиевойна
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