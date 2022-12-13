В окупованих містах загарбники перетворили на госпіталі санаторії та пологові – штаб

В окупованих населених пунктах росіяни використовують санаторії та пологові будинки як військові госпіталі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям".

Деталі: За даними штабу, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий шпиталь.

А в місті Мелітополь як військовий шпиталь використовують приміщення дитячого санаторію.

У Генштабі зазначають, що для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Росії.