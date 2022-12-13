В окупованих містах загарбники перетворили на госпіталі санаторії та пологові – штаб
Вівторок, 13 грудня 2022, 06:48
В окупованих населених пунктах росіяни використовують санаторії та пологові будинки як військові госпіталі.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям".
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Деталі: За даними штабу, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий шпиталь.
А в місті Мелітополь як військовий шпиталь використовують приміщення дитячого санаторію.
У Генштабі зазначають, що для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Росії.
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