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В окупованих містах загарбники перетворили на госпіталі санаторії та пологові – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 13 грудня 2022, 06:48
В окупованих містах загарбники перетворили на госпіталі санаторії та пологові – штаб
Російські загарбники. Фото "РИА Новости"

В окупованих населених пунктах росіяни використовують санаторії та пологові будинки як військові госпіталі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям".

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Деталі: За даними штабу, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий шпиталь.

А в місті Мелітополь як військовий шпиталь використовують приміщення дитячого санаторію.

У Генштабі зазначають, що для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Росії.

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Теми: окупаціявійнаРосія
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