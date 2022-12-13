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В оккупированных городах захватчики превратили в госпитали санатории и родильные дома - штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 13 декабря 2022, 07:48
Фото "РИА Новости"

В оккупированных населенных пунктах россияне используют санатории и родильные дома как военные госпитали.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для оказания квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим".

Детали: По данным штаба, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь.

А в городе Мелитополь как военный госпиталь используют помещения детского санатория.

В Генштабе отмечают, что для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из России.

Темы: оккупациявойнаРосcия
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