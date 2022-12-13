В оккупированных городах захватчики превратили в госпитали санатории и родильные дома - штаб
Вторник, 13 декабря 2022, 06:48
В оккупированных населенных пунктах россияне используют санатории и родильные дома как военные госпитали.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для оказания квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим".
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Детали: По данным штаба, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь.
А в городе Мелитополь как военный госпиталь используют помещения детского санатория.
В Генштабе отмечают, что для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из России.
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