Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка розповіла, чому Путін скасував річну пресконференцію

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 09:06
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Британська розвідка припускає, що у Кремлі вирішили відмовитися від проведення вже традиційної великої пресконференції Путіна наприкінці року, аби на тлі цієї події не проявилося невдоволення "спеціальною воєнною операцією".

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 13 грудня, пише "Європейська правда".

12 грудня Кремль підтвердив, що Володимир Путін не проводитиме традиційну пресконференцію наприкінці року – вперше за десятиліття. Британська розвідка відзначає, що ця пресконференція вже утвердилася як важлива публічна подія у графіку Путіна та використовувалася ним як нагода продемонструвати нібито чесність і відкритість. 

"Хоча запитання для пресконференції майже напевно перевіряються заздалегідь, скасування події, схоже, пов’язане зі зростаючою стурбованістю щодо наростання у Росії антивоєнних настроїв. У Кремлі, скоріш за все, дуже побоюються того, що будь-яка подія за участі Путіна може супроводжуватися несанкціонованими дискусіями про "спеціальну воєнну операцію", – припускає розвідка.

Як повідомляла "Українська правда", 12 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у 2022 році великої грудневої пресконференції не планується, хоча Путін все ж може поговорити з кремлівським пулом пропагандистів.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінРосіярозвідка
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, оновлено від 07:28 та 08:08Над Київщиною і столицею ППО збила 13 ворожих "Шахедів"

Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ

ЧС-2022: Аргентина розгромила Хорватію та пройшла до фіналу

відеоПродали останній браслет з "Азовсталі", їх купили у 44 країни

Кулеба: Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

Усі новини...
Путін
Іван-дурак та Баба-яга: Путін наказав пропагувати героїв казок з "традиційними цінностями"
Війна Росії проти України підриває геополітичні кампанії Путіна – ISW
G7: Ми притягнемо Путіна до відповідальності
Останні новини
10:25
Зеленський: ППО збила всі запущені по Київщині "Шахеди", пишаюсь
10:20
"Ми знаємо їх імена": експерт з кібербезпеки про цифровий трибунал над хакерами Кремля
10:18
Росіяни 42 рази вдарили по Херсонщині: загинула людина
10:08
Британська розвідка прокоментувала чутки про нібито відставку начальника Генштабу РФ
09:58
Загарбники атакують і зазнають втрат на Луганщині, поливають вогнем Донеччину – ОВА
09:55
У Данії партія, яка виграла вибори, несподівано сформує уряд з опозицією
09:54
В Туреччині розв'язали проблему з блокуванням майже 30 нафтових танкерів
09:46
Росія у війні з Україною вже втратила 96 тисяч вояк
09:15
Правоохоронці розповіли, як розпізнати дрони-камікадзе і що робити у разі їхньої атаки
09:12
В Європарламенті через корупційний скандал хочуть переглянути доступ Qatar Airways до ринку ЄС
Усі новини...