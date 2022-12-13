Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка розповіла, чому Путін скасував річну пресконференцію

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 08:06
Британська розвідка розповіла, чому Путін скасував річну пресконференцію
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Британська розвідка припускає, що у Кремлі вирішили відмовитися від проведення вже традиційної великої пресконференції Путіна наприкінці року, аби на тлі цієї події не проявилося невдоволення "спеціальною воєнною операцією".

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 13 грудня, пише "Європейська правда".

12 грудня Кремль підтвердив, що Володимир Путін не проводитиме традиційну пресконференцію наприкінці року – вперше за десятиліття. Британська розвідка відзначає, що ця пресконференція вже утвердилася як важлива публічна подія у графіку Путіна та використовувалася ним як нагода продемонструвати нібито чесність і відкритість. 

Реклама:

"Хоча запитання для пресконференції майже напевно перевіряються заздалегідь, скасування події, схоже, пов’язане зі зростаючою стурбованістю щодо наростання у Росії антивоєнних настроїв. У Кремлі, скоріш за все, дуже побоюються того, що будь-яка подія за участі Путіна може супроводжуватися несанкціонованими дискусіями про "спеціальну воєнну операцію", – припускає розвідка.

Як повідомляла "Українська правда", 12 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у 2022 році великої грудневої пресконференції не планується, хоча Путін все ж може поговорити з кремлівським пулом пропагандистів.

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ
Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: ПутінРосіярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: