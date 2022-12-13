Британская разведка рассказала, почему Путин отменил большую пресс-конференцию

Британская разведка предполагает, что в Кремле решили отказаться от проведения уже традиционной большой пресс-конференции Путина в конце года, чтобы на фоне этого события не проявилось недовольство "специальной военной операцией".

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 13 декабря, пишет "Европейская правда".

12 декабря Кремль подтвердил, что Владимир Путин не будет проводить традиционную пресс-конференцию в конце года – впервые за десятилетие. Британская разведка отмечает, что эта пресс-конференция уже утвердилась как важное публичное событие в графике Путина и использовалась им как возможность продемонстрировать якобы честность и открытость.

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"Хотя вопросы для пресс-конференции почти наверняка проверяются заранее, отмена события, похоже, связана с растущей обеспокоенностью относительно нарастания в России антивоенных настроений. В Кремле, скорее всего, очень опасаются того, что любое событие с участием Путина может сопровождаться несанкционированными дискуссиями о "специальной военной операции", – предполагает разведка.

Как сообщала "Украинская правда", 12 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в 2022 году большой декабрьской пресс-конференции не планируется, хотя Путин все же может поговорить с кремлевским пулом пропагандистов.

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