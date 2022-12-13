Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка рассказала, почему Путин отменил большую пресс-конференцию

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 09:06
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Британская разведка предполагает, что в Кремле решили отказаться от проведения уже традиционной большой пресс-конференции Путина в конце года, чтобы на фоне этого события не проявилось недовольство "специальной военной операцией".

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 13 декабря, пишет "Европейская правда".

12 декабря Кремль подтвердил, что Владимир Путин не будет проводить традиционную пресс-конференцию в конце года – впервые за десятилетие. Британская разведка отмечает, что эта пресс-конференция уже утвердилась как важное публичное событие в графике Путина и использовалась им как возможность продемонстрировать якобы честность и открытость. 

"Хотя вопросы для пресс-конференции почти наверняка проверяются заранее, отмена события, похоже, связана с растущей обеспокоенностью относительно нарастания в России антивоенных настроений. В Кремле, скорее всего, очень опасаются того, что любое событие с участием Путина может сопровождаться несанкционированными дискуссиями о "специальной военной операции", – предполагает разведка.

Как сообщала "Украинская правда", 12 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в 2022 году большой декабрьской пресс-конференции не планируется, хотя Путин все же может поговорить с кремлевским пулом пропагандистов.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинРосcияразведка
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, обновлено от 07:28 и 08:08Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 13 вражеских "Шахедов"

Оккупанты подключают на ЗАЭС мобильные котельные – МАГАТЭ

ЧМ-2022: Аргентина разгромила Хорватию и прошла в финал

видеоПродали последний браслет с "Азовстали", их купили в 44 страны

Кулеба: Россия может повторить попытку большого наступления в январе-феврале

Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК

Все новости...
Путин
Иван-дурак и Баба-яга: Путин приказал пропагандировать героев сказок с "традиционными ценностями"
Война России против Украины подрывает геополитические кампании Путина – ISW
G7: Мы привлечем Путина к ответственности
Последние новости
09:58
Захватчики атакуют и несут потери на Луганщине, поливают огнем Донетчину - ОВА
09:55
В Дании партия, выигравшая выборы, неожиданно сформирует правительство с оппозицией
09:54
В Турции решили проблему с блокировкой почти 30 нефтяных танкеров
09:46
Россия в войне с Украиной уже потеряла 96 тысяч вояк
09:15
Правоохранители рассказали, как распознать дроны-камикадзе и что делать в случае их атаки
09:12
В Европарламенте из-за коррупционного скандала хотят пересмотреть доступ Qatar Airways к рынку ЕС
08:55
фото, обновлено от 07:28 и 08:08Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 13 вражеских "Шахедов"
08:50
В Сейм Польши внесли проект относительно Верховного Суда, от которого зависит получение средств ЕС
08:39
фото, дополнено Атака дронов: в Киевской области поврежден частный дом, в столице – 4 дома
08:28
Россия запускает "Шахеды" с Азовского моря - Воздушные силы
Все новости...