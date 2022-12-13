Перше застосування "Нептуна" було ще в лютому і врятувало Миколаїв від російського десанту

Перше бойове застосування українського берегового мобільного комплексу з протикорабельними ракетами "Нептун", який 13 квітня потопив російський крейсер "Москва", було ще в перші дні війни – тоді українські ракети не уразили цілі, але врятували Миколаїв від російського десанту.

Джерело: стаття "Української правди" "Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту"

Дослівно зі статті: "Майже ніхто про це не знає, але перше бойове застосування "Нептунів" відбулося аж ніяк не у квітні, а в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Саме тоді три російські десантні кораблі висунулись із портів у Криму й рушили в бік українського узбережжя в Миколаївській області. Висадка військ РФ в цьому районі давала їм плацдарм для атаки і на Миколаїв, і на Одесу. Саме для ураження цих кораблів було випущено три перші "Нептуни"".

Деталі: За словами співрозмовника УП з військових кіл, дотичного до проєкту "Нептун", перші пуски були з півдня Одеської області.

Тоді захисники стріляли в напрямку Миколаєва і щоб ракети безпечно пройшли над Одесою, їх пустили на висоті не 5-6 метрів над водою, як має бути, а на висоті приблизно 120 м.

Співрозмовник видання припускає, що росіяни засікли українські ракети і швидше за все знищили.

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Коли саме відбулося бойове хрещення "Нептуна", точно встановити УП не вдалося. Але автор статті зазначає, що це сталося не пізніше 26 лютого. Саме в той день Генштаб випустив офіційне повідомлення про те, що російський військовий корабель збив власний літак над Чорним морем.

Попри те, що жоден із трьох випущених у лютому "Нептунів" не вразив свою ціль, свою місію з захисту української території вони виконали.

Співрозмовники УП переконують, що російські десантні кораблі, коли усвідомили саму можливістю подібних ракетних ударів з боку України, розвернулися і швидко поплили в Крим.

Автор статті зазначає, що "здивування" росіян зрозуміле, адже "Нептунів" на кінець лютого на озброєнні ЗСУ не мало бути.

Для довідки: Перший повноцінний комплекс "Нептун" на новому шасі від "Татри" був зібраний у серпні 2021 року перед парадом до 30-ої річниці Дня Незалежності.

А перші ракети, замовлені державою для армії, за даними УП, виїхали до Одеси тільки у 20-х числах лютого 2022 року.

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