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Первое применение "Нептуна" было еще в феврале и спасло Николаев от российского десанта

Ирина Балачук, Роман РоманюкВторник, 13 декабря 2022, 09:18
Первое применение Нептуна было еще в феврале и спасло Николаев от российского десанта
"Нептун". Скриншот из видео

Первое боевое применение украинского берегового мобильного комплекса с противокорабельными ракетами "Нептун", который 13 апреля потопил российский крейсер "Москва", было еще в первые дни войны – тогда украинские ракеты не поразили цели, но спасли Николаев от российского десанта.

Источник: статья "Украинской правды" "Потопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота"

Дословно из статьи: "Почти никто об этом не знает, но первое боевое применение "Нептунов" произошло отнюдь не в апреле, а в первые дни полномасштабного вторжения России.

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Именно тогда три российских десантных корабля выдвинулись из портов в Крыму и двинулись в сторону украинского побережья в Николаевской области. Высадка войск РФ в этом районе давала им плацдарм для атаки и на Николаев, и на Одессу. Именно для поражения этих кораблей были выпущены три первых "Нептуна"".

Детали: По словам собеседника УП из военных кругов, причастного к проекту "Нептун", первые пуски были с юга Одесской области.

Тогда защитники стреляли в направлении Николаева, и чтобы ракеты безопасно прошли над Одессой, их пустили на высоте не 5-6 метров над водой, как должно быть, а на высоте примерно 120 м.

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Собеседник издания предполагает, что россияне засекли украинские ракеты и скорее всего уничтожили.  

Когда именно состоялось боевое крещение "Нептуна", точно установить УП не удалось. Но автор статьи отмечает, что это произошло не позднее 26 февраля. Именно в тот день Генштаб выпустил официальное сообщение о том, что российский военный корабль сбил собственный самолет над Черным морем.

Несмотря на то, что ни один из трех выпущенных в феврале "Нептунов" не поразил свою цель, свою миссию по защите украинской территории они выполнили.

Собеседники УП утверждают, что российские десантные корабли, когда осознали саму возможностью подобных ракетных ударов со стороны Украины, развернулись и быстро поплыли в Крым.

Автор статьи отмечает, что "удивление" россиян понятно, поскольку "Нептунов" на конец февраля на вооружении ВСУ не должно было быть.

Для справки: Первый полноценный комплекс "Нептун" на новом шасси от "Татры" был собран в августе 2021 года перед парадом к 30-й годовщине Дня Независимости.

А первые ракеты, заказанные государством для армии, по данным УП, выехали в Одессу только в 20-х числах февраля 2022 года.

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Темы: УкраинавойнаЧерное море
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