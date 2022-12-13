Стало відомо, як саме знайшли і потопили російську "Москву": подробиці і фото

Українські захисники 13 квітня змогли знайти і дістати ракетою "Нептун" флагман російського флоту "Москва" завдяки поганій погоді і самовпевненості російських моряків.

Джерело: стаття "Української правди" "Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту"

Деталі: 13 квітня російський ракетний крейсер "Москва" стояв у Чорному морі приблизно за 120 км від берега. Україна на момент вторгнення Росії не мала загоризонтних радарів, а звичайний радар показувати цілі на такій відстані не може. Окупанти це знали, тому почувалися досить безпечно.

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Однак близько 16 години 13 квітня оператор комплексу "Нептун" отримав дуже несподівані дані – звичайний радар показував велику ціль приблизно за 120 км від берега. Об’єктом такого розміру в цьому секторі Чорного моря міг бути тільки крейсер "Москва".

Українські ракетники кажуть, що побачити ворожу ціль допомогла сама природа.

Через те, що над морем стояли щільні хмари, сигнал від радара відбивався від них до поверхні води, а від води назад до хмар – і в такому коридорі радар несподівано добив аж до "Москви".

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Росіяни були настільки впевнені у своїй недосяжності для українських сил, що, на думку співрозмовників УП, ймовірно, навіть не активовували системи ППО. Хоча навіть увімкнена протиповітряна оборона майже не бачить українську тихохідну ракету, бо вона летить над самою водою.

Західні ЗМІ щодо ураження "Москви" публікували свої версії. Одні писали, що координати цілі Україні нібито підтвердили у європейському центрі НАТО, інші – що для виконання запиту України було задіяно американський літак-розвідник "P-8 Посейдон", який і надав точні координати.

Але співрозмовники УП у військових колах кажуть, що українці самі здатні вирішувати подібні задачі неймовірної складності, і що російську 120-метрову гору заліза постійно бачили і фіксували за допомогою супутників. Мовляв, проблема була не в тому, щоб знайти "Москву", а в тому, щоб її дістати.

Але 13 квітня російський крейсер несподівано сам зайшов у зону ураження українських ракет. І щойно це зафіксували, як відразу випустили два "Нептуни".

"Українська правда" також змогла дістати фотографію цього історичного пуску ракет.

За словами співрозмовників УП, найцікавіша фаза операції почалась якраз після того, як ракети понеслись у море. "Нептуни" мали здолати відстань до цілі за приблизно 6 хв.

Але чи влучили вони, ніхто не знав, бо оператори "Байрактарів" відмовлялись вилітати для верифікації влучання: над хмарами вони б нічого не побачили, а під хмарами – їх 100-відсотково збили б.

Зрозуміли, що "Нептуни" влучили в ціль, коли "Москва" раптово рушила і намагалась сховатися за "вишки Бойка". А також тому, що до флагмана російського флоту одночасно з різних боків кинулось чотири кораблі. Але саме тоді на морі почався несподіваний шторм, і будь-які рятувальні операції дуже ускладнились.

Коли українські військові зрозуміли, що з Криму до "Москви" вийшов буксир, то їм стало очевидно, що ситуація на крейсері критична.

Вночі 14 квітня один із чільних нинішніх силовиків написав журналістам УП: "Москва – все".