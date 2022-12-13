Стало известно, как именно нашли и потопили российскую "Москву": подробности и фото

Украинские защитники 13 апреля смогли найти и достать ракетой "Нептун" флагман российского флота "Москва" благодаря плохой погоде и самоуверенности российских моряков.

Источник: статья "Украинской правды" "Потопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота"

Детали: 13 апреля российский ракетный крейсер "Москва" стоял в Черном море примерно в 120 км от берега. Украина на момент вторжения России не имела загоризонтных радаров, а обычный радар показывать цели на таком расстоянии не может. Оккупанты это знали, поэтому чувствовали себя достаточно безопасно.

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Однако около 16 часов 13 апреля оператор комплекса "Нептун" получил очень неожиданные данные – обычный радар показывал большую цель примерно в 120 км от берега. Объектом такого размера в этом секторе Черного моря мог быть только крейсер "Москва".

Украинские ракетчики говорят, что увидеть вражескую цель помогла сама природа.

Из-за того, что над морем стояли плотные облака, сигнал от радара отражался от них до поверхности воды, а от воды обратно до облаков – и в таком коридоре радар неожиданно добил аж до "Москвы".

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Россияне были настолько уверены в своей недосягаемости для украинских сил, что, по мнению собеседников УП, вероятно, даже не активировали системы ПВО. Хотя даже включенная противовоздушная оборона почти не видит украинскую тихоходную ракету, потому что она летит над самой водой.

Западные СМИ относительно поражения "Москвы" публиковали свои версии. Одни писали, что координаты цели Украине якобы подтвердили в европейском центре НАТО, другие – что для выполнения запроса Украины был задействован американский самолет-разведчик "P-8 Посейдон", который и предоставил точные координаты.

Но собеседники УП в военных кругах говорят, что украинцы сами способны решать подобные задачи невероятной сложности, и что российскую 120-метровую гору железа постоянно видели и фиксировали с помощью спутников. Мол, проблема была не в том, чтобы найти "Москву", а в том, чтобы ее достать.

Но 13 апреля российский крейсер неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет. И как только это зафиксировали, стразу выпустили два "Нептуна".

"Украинская правда" также смогла достать фотографию этого исторического пуска ракет.

По словам собеседников УП, самая интересная фаза операции началась как раз после того, как ракеты понеслись в море. "Нептуны" должны были преодолеть расстояние до цели за примерно 6 мин.

Но попали ли они, никто не знал, потому что операторы "Байрактаров" отказывались вылетать для верификации попадания: над облаками они бы ничего не увидели, а под облаками – их 100-процентно сбили бы.

Поняли, что "Нептуны" попали в цель, когда "Москва" внезапно двинулась и пыталась спрятаться за "вышки Бойко". А также потому, что к флагману российского флота одновременно с разных сторон бросилось четыре корабля. Но именно тогда на море начался неожиданный шторм, и спасательные операции очень усложнились.

Когда украинские военные поняли, что из Крыма к "Москве" вышел буксир, то им стало очевидно, что ситуация на крейсере критическая.

Ночью 14 апреля один из главных нынешних силовиков написал журналистам УП: "Москва – все".