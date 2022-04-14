Крейсер "Москва" после попадания опрокинулся и начал тонуть – ОК "Юг"

Пораженный российский крейсер "Москва" в результате атаки Вооруженных сил получил значительные повреждения, а после пожара опрокинулся и начал тонуть.

Источник: спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров

Прямая речь Назарова: "В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и начал тонуть.

Если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается".

Детали: Он сообщил, что за сутки на Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 воина и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72.

Вооруженные силы уничтожили военную технику и состав боеприпасов оккупантов.

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