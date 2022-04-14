Крейсер "Москва" после попадания опрокинулся и начал тонуть – ОК "Юг"
Пораженный российский крейсер "Москва" в результате атаки Вооруженных сил получил значительные повреждения, а после пожара опрокинулся и начал тонуть.
Источник: спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров
Прямая речь Назарова: "В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и начал тонуть.
Если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается".
Детали: Он сообщил, что за сутки на Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 воина и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72.
Вооруженные силы уничтожили военную технику и состав боеприпасов оккупантов.
Предыстория:
- Крейсер "Москва" наряду с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" были теми, кто угрожал защитникам украинского острова Змеиный. На требование российского агрессора - сдасться пограничники ответили фразой, которая уже стала легендарной - "русский военный корабль иди нах..й!".
- Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" ВСУ поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.
- На помощь "Москве", по данным источника УП в разведке, пришли 4 российских технических судна. Тогда продолжался шторм. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный.
- 14 апреля Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".