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На початку війни з РФ могла бути диверсія, яка заблокувала роботу всіх ракет "Нептун"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоВівторок, 13 грудня 2022, 12:35
ракета "Нептун". ілюстрація "Укроборонпрома"

Після першого застосування "Нептунів" на початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року перевірка виявила виведення з ладу однієї деталі в ракетах, розвідка припускає диверсію.

Джерело: стаття "Української правди" "Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту"

Деталі: Після лютневих не зовсім вдалих пусків у березні для перевірки з київського КБ "Луч", що є головним розробником ракети, приїхала група спеціалістів, яка виявила дуже підозрілу закономірність: на всіх ракетах була виведена з ладу одна деталь, через яку ракети не детонували, як мали б.

Фахівці виправили неполадку. Джерела "Української правди" в КБ "Луч" не схильні до версії про умисне шкідництво.

"Нас постійно викликають щось полагодити чи перевірити. Це специфіка продукту така. Ракета ж наповнена дуже чутливою електронікою, для неї навіть на етапі простого транспортування є багато небезпек. Не думаю, що була якась диверсія", – переконує співрозмовник УП на підприємстві-розробнику ракети.

Водночас інші два незалежні одне від одного джерела, зокрема в армійському керівництві, припускають, що ракети могли пошкодити навмисно.

Пряма мова співрозмовника УП в розвідці: "Така історія і справді була. Виявилось, що на всіх ракетах однакова несправність, і вона явно спеціально зроблена. Це був єдиний раз за всю війну, коли б я міг сказати, що це схоже на зраду. Але все виправили, і "Москви" більше немає".

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Детальніше про появу "Нептуна" та реконструкцію подій із потопленням флагмана Чорноморського флоту РФ читайте в матеріалі УП

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Теми: війназброяУкраїна
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