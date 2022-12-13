Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В начале войны с РФ могла быть диверсия, которая заблокировала работу всех ракет "Нептун"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоВторник, 13 декабря 2022, 11:35
В начале войны с РФ могла быть диверсия, которая заблокировала работу всех ракет Нептун
ракета "Нептун". иллюстрация "Укроборонпрома"

После первого применения "Нептунов" в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года проверка выявила вывод из строя одной детали в ракетах, разведка предполагает диверсию.

Источник: статья "Украинской правды" "Потопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота"

Детали: После февральских не совсем удачных пусков в марте для проверки из киевского КБ "Луч", которое является главным разработчиком ракеты, приехала группа специалистов, которая обнаружила очень подозрительную закономерность: на всех ракетах была выведена из строя одна деталь, из-за которой ракеты не детонировали, как должны были бы.

Реклама:

Специалисты исправили неполадку. Источники "Украинской правды" в КБ "Луч" не склонны к версии об умышленном вредительстве.

"Нас постоянно вызывают что-то починить или проверить. Это специфика продукта такая. Ракета же наполнена очень чувствительной электроникой, для нее даже на этапе простой транспортировки есть много опасностей. Не думаю, что была какая-то диверсия", - убеждает собеседник УП на предприятии-разработчике ракеты.

В то же время другие два независимых друг от друга источника, в частности в армейском руководстве, предполагают, что ракеты могли повредить намеренно.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь собеседника УП в разведке: "Такая история действительно была. Оказалось, что на всех ракетах одинаковая неисправность, и она явно специально сделана. Это был единственный раз за всю войну, когда бы я мог сказать, что это похоже на предательство. Но все исправили, и "Москвы" больше нет".

Подробнее о появлении "Нептуна" и реконструкции событий с потоплением флагмана Черноморского флота РФ читайте в материале УП

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: войнаоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
23:55
СМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: