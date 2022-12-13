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В начале войны с РФ могла быть диверсия, которая заблокировала работу всех ракет "Нептун"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоВторник, 13 декабря 2022, 12:35
ракета "Нептун". иллюстрация "Укроборонпрома"

После первого применения "Нептунов" в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года проверка выявила вывод из строя одной детали в ракетах, разведка предполагает диверсию.

Источник: статья "Украинской правды" "Потопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота"

Детали: После февральских не совсем удачных пусков в марте для проверки из киевского КБ "Луч", которое является главным разработчиком ракеты, приехала группа специалистов, которая обнаружила очень подозрительную закономерность: на всех ракетах была выведена из строя одна деталь, из-за которой ракеты не детонировали, как должны были бы.

Специалисты исправили неполадку. Источники "Украинской правды" в КБ "Луч" не склонны к версии об умышленном вредительстве.

"Нас постоянно вызывают что-то починить или проверить. Это специфика продукта такая. Ракета же наполнена очень чувствительной электроникой, для нее даже на этапе простой транспортировки есть много опасностей. Не думаю, что была какая-то диверсия", - убеждает собеседник УП на предприятии-разработчике ракеты.

В то же время другие два независимых друг от друга источника, в частности в армейском руководстве, предполагают, что ракеты могли повредить намеренно.

Прямая речь собеседника УП в разведке: "Такая история действительно была. Оказалось, что на всех ракетах одинаковая неисправность, и она явно специально сделана. Это был единственный раз за всю войну, когда бы я мог сказать, что это похоже на предательство. Но все исправили, и "Москвы" больше нет".

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Подробнее о появлении "Нептуна" и реконструкции событий с потоплением флагмана Черноморского флота РФ читайте в материале УП

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Темы: войнаоружиеУкраина
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