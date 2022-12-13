Кремль відкинув пропозицію Зеленського почати виводити війська РФ з України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не приймає пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення російських військ з України на Різдво, показавши таким чином свою здатність відмовитись від агресії.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости", "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Про це (пропозицію Зеленського щодо виводу військ РФ – ред.) не може бути й мови".

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Деталі: Пєсков заявив, що "українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час".

У Кремлі вважають, говорить Пєсков, "це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили впродовж останніх років п'ятнадцяти, а то й двадцяти керівництво України і сьогоднішній український режим".

За його словами, "ці реалії свідчать про те, що в Російській Федерації з'явилися нові суб'єкти, з'явилися вони внаслідок референдумів, які відбулися на цих територіях". "Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе", - заявив Пєсков.

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