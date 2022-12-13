Кремль відкинув пропозицію Зеленського почати виводити війська РФ з України
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не приймає пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення російських військ з України на Різдво, показавши таким чином свою здатність відмовитись від агресії.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости", "Интерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Про це (пропозицію Зеленського щодо виводу військ РФ – ред.) не може бути й мови".
Деталі: Пєсков заявив, що "українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час".
У Кремлі вважають, говорить Пєсков, "це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили впродовж останніх років п'ятнадцяти, а то й двадцяти керівництво України і сьогоднішній український режим".
За його словами, "ці реалії свідчать про те, що в Російській Федерації з'явилися нові суб'єкти, з'явилися вони внаслідок референдумів, які відбулися на цих територіях". "Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе", - заявив Пєсков.
Що було раніше:
- 12 грудня у зверненні до лідерів G7 Зеленський заявив, що Росія могла б розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво і так показати свою здатність відмовитись від агресії. "Пропонуємо Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у Москві так часто говорять. Попереду свята, які відзначають мільярди людей: Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України", - сказав він.
- Інститут вивчення війни (ISW) простежив, що Кремль, незважаючи на різні заяви, все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України.