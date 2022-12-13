Кремль отверг предложение Зеленского начать выводить войска РФ из Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает предложение президента Владимира Зеленского начать вывод российских войск из Украины на Рождество, показав таким образом свою способность отказаться от агрессии.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Об этом (предложении Зеленского относительно вывода войск РФ - ред.) не может быть и речи".

Детали: Песков заявил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время".

В Кремле считают, говорит Песков, "это реалии, которые произошли из-за той линии, той политики, которую проводили в течение последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим".

По его словам, "эти реалии свидетельствуют о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые состоялись на этих территориях". "Без учета этих новых реалий любое продвижение вперед невозможно", - заявил Песков.

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