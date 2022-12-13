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Менше десятка: Прикордонники розповіли, скільки росіян із візами в’їхали в Україну

Валентина РоманенкоВівторок, 13 грудня 2022, 12:11
Менше десятка: Прикордонники розповіли, скільки росіян із візами в’їхали в Україну
ілюстративне фото ДПСУ

Від початку запровадження візового режиму з Росією в Україну в’їхало 7 громадян цієї країни, загалом - через гуманітарні причини.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова: "Як повідомляло раніше МЗС, за 4,5 місяці візового режиму було видано 10 віз для громадян РФ. Ми бачимо, що кількість виданих дозволів досить мала, і видаються вони виключно в особливих випадках, коли це пов’язано з гуманітарною складовою.

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За наявною в мене інформацією, серед тих осіб, які отримали візу, на в’їзд український кордон перетнуло 7 осіб. Це переважно жінки а також два чоловіки. При тому що це або люди похилого віку, або ж ті, хто слідував в Україну з метою возз’єднання сім’ї.

Ми і надалі ретельно перевірятимемо всіх громадян РФ, які планують потрапити на територію України".

Деталі: Починаючи з 24 лютого, коли Росія віроломно напала на Україну, на державному кордону співробітники ДПСУ забезпечили оформлення понад 26 мільйонів осіб в обох напрямках, станом на кінець листопада.

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В силу об’єктивних причин пасажиропотік знизився у порівнянні з 2021 роком, в тому числі й стосовно перетину кордону іноземцями.

На це вплинуло також і закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, Росією і на придністровському сегменті кордону з Молдовою.

Відносно громадян Росії, які намагалися в’їхати до України через діючі пункти пропуску, була особлива увага.

З 1 липня 2022 року Україна ввела візовий режим для громадян країни агресора.

Теми: візиРосіяПрикордонна служба
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