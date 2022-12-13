Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меньше десятка: Пограничники рассказали, сколько россиян с визами въехали в Украину

Валентина РоманенкоВторник, 13 декабря 2022, 13:11
иллюстративное фото ГПСУ

С начала введения визового режима с Россией в Украину въехало 7 граждан этой страны, в целом - по гуманитарным причинам.

Источник: спикерь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Как сообщал ранее МИД, за 4,5 месяца визового режима было выдано 10 виз для граждан РФ. Мы видим, что количество выданных разрешений достаточно невелико, и выдаются они исключительно в особых случаях, когда это связано с гуманитарной составляющей.

По имеющейся у меня информации, среди тех лиц, которые получили визу, на въезд украинскую границу пересекли 7 человек. Это преимущественно женщины, а также два мужчины. При том что это или пожилые люди, или же те, кто следовал в Украину с целью воссоединения семьи.

Мы и в дальнейшем будем тщательно проверять всех граждан РФ, которые планируют попасть на территорию Украины".

Детали: Начиная с 24 февраля, когда Россия вероломно напала на Украину, на государственной границе сотрудники ГПСУ обеспечили оформление более 26 миллионов человек в обоих направлениях, по состоянию на конец ноября.

В силу объективных причин пассажиропоток снизился по сравнению с 2021 годом, в том числе и в отношении пересечения границы иностранцами.

ВИДЕО ДНЯ

На это повлияло также и закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью, Россией и на приднестровском сегменте границы с Молдовой.

К гражданам России, которые пытались въехать в Украину через действующие пункты пропуска, было особое внимание.

С 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим для граждан страны агрессора.

Темы: визыРосcияПограничная служба
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео Украина вернула домой еще 64 воина ВСУ

фото, видеоРоссияне обстреляли Херсонскую ОВА

видеоКличко вступился за отстраненного мэра Чернигова

Британия обучает украинских судей для проведения судебных процессов над военными преступниками

Очаги "русского мира": СБУ проверяет церкви и монастыри УПЦ МП в 9 областях

фото, обновлено от 07:28 и 08:08Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 13 вражеских "Шахедов"

Все новости...
визы
Еврокомиссия: Болгария полностью соответствует требованиям для присоединения к "шенгену"
За 4,5 месяца визового режима россиянам выдали 10 виз в Украину
В МИД отреагировали на заявления Ирана о поставках дронов РФ
Последние новости
14:27
фотоЗалужный "благословил" скандальный эротический календарь "5 канала"
13:54
В Горловке точечным ударом уничтожили более 100 оккупантов: помогло подполье
13:52
Украина получила 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС
13:39
В США предлагают запретить TikTok: может угрожать национальной безопасности
13:39
фотоПослы Группы семи посетили один из "пунктов незламності"
13:38
В ЦОЗ объяснили, как работает коллективный иммунитет
13:33
Зеленский собирал Ставку: отдельное внимание – границе
13:26
Папа Римский призвал к скромному Рождеству, а сэкономленное передать в Украину
13:21
За 24 часа из криптогиганта Binance инвесторы вывели почти $2 миллиарда: причины
13:20
Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны – NYT
Все новости...