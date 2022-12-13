Меньше десятка: Пограничники рассказали, сколько россиян с визами въехали в Украину

С начала введения визового режима с Россией в Украину въехало 7 граждан этой страны, в целом - по гуманитарным причинам.

Источник: спикерь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Как сообщал ранее МИД, за 4,5 месяца визового режима было выдано 10 виз для граждан РФ. Мы видим, что количество выданных разрешений достаточно невелико, и выдаются они исключительно в особых случаях, когда это связано с гуманитарной составляющей.

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По имеющейся у меня информации, среди тех лиц, которые получили визу, на въезд украинскую границу пересекли 7 человек. Это преимущественно женщины, а также два мужчины. При том что это или пожилые люди, или же те, кто следовал в Украину с целью воссоединения семьи.

Мы и в дальнейшем будем тщательно проверять всех граждан РФ, которые планируют попасть на территорию Украины".

Детали: Начиная с 24 февраля, когда Россия вероломно напала на Украину, на государственной границе сотрудники ГПСУ обеспечили оформление более 26 миллионов человек в обоих направлениях, по состоянию на конец ноября.

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В силу объективных причин пассажиропоток снизился по сравнению с 2021 годом, в том числе и в отношении пересечения границы иностранцами.

На это повлияло также и закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью, Россией и на приднестровском сегменте границы с Молдовой.

К гражданам России, которые пытались въехать в Украину через действующие пункты пропуска, было особое внимание.

С 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим для граждан страны агрессора.