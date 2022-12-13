Зеленський перелічив 6 речей, якими Європа може полегшити зиму в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейських країн з проханням допомогти Україні цієї зими подолати енергетичну кризу, влаштовану бомбардуваннями Росії. Назвав шість першочергових потреб.

Джерело: Зеленський під час конференції "Солідарні з українським народом", чиї слова передає його телеграм-канал

Деталі: За його словами, ця допомога не лише дозволить Україні "вистояти зимою, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, і в першу чергу – Росії, що Європа навчилась не допускати катастрофи і захищати своїх людей".

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Пряма мова:

"Перше. Ми потребуємо кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

Друге. Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми.

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Третє. За аналогією зі спостережними місіями МАГАТЕ, які домовлено направити на всі атомні станції України, закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону.

Четверте. Ми потребуємо підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу.

П'яте. Іншим практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України.

І шосте. Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм. Який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору".

Що передувало: Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна потребує 1 мільярд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими.