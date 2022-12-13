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Зеленський перелічив 6 речей, якими Європа може полегшити зиму в Україні

Євген КізіловВівторок, 13 грудня 2022, 13:29
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейських країн з проханням допомогти Україні цієї зими подолати енергетичну кризу, влаштовану бомбардуваннями Росії. Назвав шість першочергових потреб.

Джерело: Зеленський під час конференції "Солідарні з українським народом", чиї слова передає його телеграм-канал

Деталі: За його словами, ця допомога не лише дозволить Україні "вистояти зимою, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, і в першу чергу – Росії, що Європа навчилась не допускати катастрофи і захищати своїх людей".

Пряма мова:

"Перше. Ми потребуємо кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

Друге. Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми.  

Третє. За аналогією зі спостережними місіями МАГАТЕ, які домовлено направити на всі атомні станції України, закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону.  

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Четверте. Ми потребуємо підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу.

П'яте. Іншим практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України.  

І шосте. Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм. Який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору".

Що передувало: Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна потребує 1 мільярд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими.

Теми: ЗеленськийЄСЄвропаенергетика
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