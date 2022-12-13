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Зеленский перечислил 6 вещей, которыми Европа может облегчить зиму в Украине

Евгений КизиловВторник, 13 декабря 2022, 13:29
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский обратился к европейским странам с просьбой помочь Украине этой зимой преодолеть энергетический кризис, устроенный бомбардировками России. Назвал шесть первоочередных потребностей.

Источник: Зеленский во время конференции "Солидарны с украинским народом", чьи слова передает его телеграмм-канал

Детали: По его словам, эта помощь не только позволит Украине "выстоять зимой, но и максимально наглядно докажет любым антидемократическим и антиевропейским силам, и в первую очередь - России, что Европа научилась не допускать катастроф и защищать своих людей".

Прямая речь:

"Первое. Мы нуждаемся в нескольких категориях оборудования: это трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.

Второе. Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы.  

Третье. По аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые договорились направить на все атомные станции Украины, призываем Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, которые задействованы в энергообеспечении Украины и от которых напрямую зависит стабильность всего нашего региона.

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Четвертое. Мы нуждаемся в поддержке для закупки около двух миллиардов кубометров газа.

Пятое. Другим практическим результатом этой конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины.  

И шестое. Нам нужен специальный постоянный механизм координации усилий - Парижский механизм. Который позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора".

Что предшествовало: Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина нуждается в 1 миллиарде долларов на быстрое восстановление критической инфраструктуры для прохождения зимы.

Темы: ЗеленскийЕСЕвропаэнергетика
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