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Удар по Клинцях Брянської області був по стоянці бойової техніки – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 13 грудня 2022, 13:49
Місце вибуху у Клинцях. Скриншот з відео

У російських пабліках з'явилося відео з місця вибуху в місті Клинці Брянської області РФ – на ньому видно величезну вирву і перевернуту бронемашину, ці кадри суперечать словам російського губернатора про те, що ракету збила ППО, і жодних пошкоджень немає.   

Джерело: російські пабліки в Telegram і білоруське видання Zerkalo.io

Деталі: Вирва на відео може свідчити про те, що боєприпас здетонував уже на землі. Також вибуховою хвилею ймовірно перевернуло бронемашину. На відео видно й іншу гусеничну техніку.

Zerkalo.io з посиланням на OSINT-розслідувачів повідомляє, що удар припав на стоянку військової техніки (можливо, несправної) Міноборони РФ. Зокрема, за даними видання, на відео видно інженерну бронемашину та установку для розмінування УР-77.

Жінка, яка знімає відео, каже, що також "постраждала казарма".

Ці кадри спростовують слова губернатора регіону Олександра Богомаза, який вранці повідомив, що ракету по Клинцях нібито випустили ЗСУ, і що внаслідок прильоту немає ані жертв, ані руйнувань.

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Хоча ППО, ймовірно, все ж працювала – у міському телеграм-каналі вранці 13 грудня публікували відео зі звуком, схожим на звук пуску зенітної ракети.

Для довідки: Клинці – місто обласного значення, друге за розмірами в Брянській області. Воно важливе у військовому плані – саме в Клинцях розташована одна з військових баз, на яких Росія накопичувала бронетехніку перед вторгненням в Україну.

Агентство Reuters незадовго до війни, у грудні 2021 року, публікувало супутникові знімки, на яких було видно зростання кількості російських бойових машин поблизу українських кордонів. На одному зі знімків зображено техніку на базі в Клинцях.

Також на скупчення російської техніки в Клинцях звертала увагу група розслідувачів Conflict Intelligence Team. За їхніми даними, основне поповнення "броні" прибуло на полігон у листопаді 2021 року.

Другим полігоном, де до кінця минулого року стало набагато більше бронемашин, був полігон біля міста Климове. У цьому населеному пункті вночі 13 грудня також сталася пожежа, проте поки що причина її невідома.

Передісторія: 

Теми: Росіявибухвійна
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