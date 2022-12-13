Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Клинцях Брянської області був по стоянці бойової техніки – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 13 грудня 2022, 12:49
Удар по Клинцях Брянської області був по стоянці бойової техніки – ЗМІ
Місце вибуху у Клинцях. Скриншот з відео

У російських пабліках з'явилося відео з місця вибуху в місті Клинці Брянської області РФ – на ньому видно величезну вирву і перевернуту бронемашину, ці кадри суперечать словам російського губернатора про те, що ракету збила ППО, і жодних пошкоджень немає.   

Джерело: російські пабліки в Telegram і білоруське видання Zerkalo.io

Деталі: Вирва на відео може свідчити про те, що боєприпас здетонував уже на землі. Також вибуховою хвилею ймовірно перевернуло бронемашину. На відео видно й іншу гусеничну техніку.

Реклама:

Zerkalo.io з посиланням на OSINT-розслідувачів повідомляє, що удар припав на стоянку військової техніки (можливо, несправної) Міноборони РФ. Зокрема, за даними видання, на відео видно інженерну бронемашину та установку для розмінування УР-77.

Жінка, яка знімає відео, каже, що також "постраждала казарма".

Ці кадри спростовують слова губернатора регіону Олександра Богомаза, який вранці повідомив, що ракету по Клинцях нібито випустили ЗСУ, і що внаслідок прильоту немає ані жертв, ані руйнувань.

Хоча ППО, ймовірно, все ж працювала – у міському телеграм-каналі вранці 13 грудня публікували відео зі звуком, схожим на звук пуску зенітної ракети.

Для довідки: Клинці – місто обласного значення, друге за розмірами в Брянській області. Воно важливе у військовому плані – саме в Клинцях розташована одна з військових баз, на яких Росія накопичувала бронетехніку перед вторгненням в Україну.

Агентство Reuters незадовго до війни, у грудні 2021 року, публікувало супутникові знімки, на яких було видно зростання кількості російських бойових машин поблизу українських кордонів. На одному зі знімків зображено техніку на базі в Клинцях.

Також на скупчення російської техніки в Клинцях звертала увагу група розслідувачів Conflict Intelligence Team. За їхніми даними, основне поповнення "броні" прибуло на полігон у листопаді 2021 року.

Другим полігоном, де до кінця минулого року стало набагато більше бронемашин, був полігон біля міста Климове. У цьому населеному пункті вночі 13 грудня також сталася пожежа, проте поки що причина її невідома.

Передісторія: 

Теми: Росіявибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: