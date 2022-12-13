Удар по Клинцах Брянской области пришелся по стоянке боевой техники – СМИ

В российских пабликах появилось видео с места взрыва в городе Клинцы Брянской области РФ – на нем видно огромную воронку и перевернутую бронемашину, эти кадры противоречат словам российского губернатора о том, что ракету сбила ПВО, и никаких повреждений нет.

Источник: российские паблики в Telegram и белорусское издание Zerkalo.io

Детали: Воронка на видео может свидетельствовать о том, что боеприпас сдетонировал уже на земле. Также взрывной волной вероятно перевернуло бронемашину. На видео видно и другую гусеничную технику.

Zerkalo.io со ссылкой на OSINT-расследователей сообщает, что удар пришелся по стоянке военной техники (возможно, неисправной) Минобороны РФ. В частности, по данным издания, на видео видно инженерную бронемашину и установку для разминирования УР-77.

Женщина, которая снимает видео, говорит, что также "пострадала казарма".

У мережі з'явилося відео наслідків вибуху в російському місті Клинці недалеко від кордону з Україною та Білоруссю. На ньому зафільмована величезна вирва і перевернута бронемашина. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/Q8wGVo96Yy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 13, 2022

Эти кадры опровергают слова губернатора региона Александра Богомаза, который утром сообщил, что ракету по Клинцам якобы выпустили ВСУ, и что в результате прилета нет ни жертв, не разрушений нет.

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Хотя ПВО вероятно все же работала – в городском телеграм-канале утром 13 декабря публиковали видео со звуком, похожим на звук пуска зенитной ракеты.

Для справки: Клинцы – город областного значения, второй по размерам в Брянской области. Он важен в военном плане – именно в Клинцах расположена одна из военных баз, на которых Россия накапливала бронетехнику перед вторжением в Украину.

Агентство Reuters незадолго до войны, в декабре 2021 года, публиковало спутниковые снимки, на которых был видно рост количества российских боевых машин вблизи украинских границ. На одном из снимков запечатлена техника на базе в Клинцах.

Также на скопление российской техники в Клинцах обращала внимание группа расследователей Conflict Intelligence Team. По их данным, основное пополнение "брони" прибыло на полигон в ноябре 2021 года.

Вторым полигоном, где к концу прошлого года стало намного больше бронемашин, был полигон у города Климово. В этом населенном пункте ночью 13 декабря также был пожар, однако пока причина его неизвестна.

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