Лукашенко знайшов заміну покійному Макею

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Сергія Алєйніка міністром закордонних справ замість покійного Володимира Макея.

Джерело: підконтрольне самопроголошеній владі Лукашенка держвидання Білорусі "Belta"

Дослівно: "Міністром закордонних справ Білорусі призначено Сергія Алєйніка, який до цього часу працював у зовнішньополітичному відомстві на посаді першого заступника міністра".

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Сергій Алєйнік Фото: МЗС БІлОрусІ

Деталі: Також Лукашенко призначив нового командувача Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі. Ним став Андрій Лук'янович, який раніше займав посаду заступника командувача ВПС і військ ППО - начальника авіації.

Лукашенко зазначив, що напередодні обговорив із ними всі нюанси їхньої майбутньої діяльності на нових посадах.

Алейнік подякував самопроголошеному білоруському президенту, а Лукашенко відповів, що "буде нелегко".

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