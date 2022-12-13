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Лукашенко знайшов заміну покійному Макею

Альона Мазуренко Вівторок, 13 грудня 2022, 13:59
Лукашенко і покійний Макей, Фото: Belta

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Сергія Алєйніка міністром закордонних справ замість покійного Володимира Макея.

Джерело: підконтрольне самопроголошеній владі Лукашенка держвидання Білорусі "Belta"

Дослівно: "Міністром закордонних справ Білорусі призначено Сергія Алєйніка, який до цього часу працював у зовнішньополітичному відомстві на посаді першого заступника міністра".

 
Сергій Алєйнік
Фото: МЗС БІлОрусІ

Деталі: Також Лукашенко призначив нового командувача Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі. Ним став Андрій Лук'янович, який раніше займав посаду заступника командувача ВПС і військ ППО - начальника авіації.

Лукашенко зазначив, що напередодні обговорив із ними всі нюанси їхньої майбутньої діяльності на нових посадах.

Алейнік подякував самопроголошеному білоруському президенту, а Лукашенко відповів, що "буде нелегко".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 листопада державне інформаційне агентство Білорусі повідомило про раптову смерть міністра закордонних справ РБ Володимира Макея.
  • Макею було 64 роки. Він обіймав посаду міністра закордонних справ з 20 серпня 2012 року.

Теми: БілорусьЛукашенкоМЗС
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