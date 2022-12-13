Лукашенко нашел замену покойному Макею

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника министром иностранных дел вместо покойного Владимира Макея.

Источник: подконтрольное самопровозглашенной власти Лукашенко госиздание Беларуси "Belta"

Дословно: "Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до этого времени работал во внешнеполитическом ведомстве в должности первого заместителя министра".

Сергей Алейник

Фото: МИД Беларуси

Детали: Также Лукашенко назначил нового командующего Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Им стал Андрей Лукьянович, который ранее занимал должность заместителя командующего ВВС и войск ПВО - начальника авиации.

Лукашенко отметил, что накануне обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности на новых должностях.

Алейник поблагодарил самопровозглашенного белорусского президента, а Лукашенко ответил, что "будет нелегко".

Напомним:

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