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Лукашенко нашел замену покойному Макею

Алена МазуренкоВторник, 13 декабря 2022, 13:59
Лукашенко и покойный Макей, Фото: Belta

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника министром иностранных дел вместо покойного Владимира Макея.

Источник: подконтрольное самопровозглашенной власти Лукашенко госиздание Беларуси "Belta"

Дословно: "Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до этого времени работал во внешнеполитическом ведомстве в должности первого заместителя министра".

 
Сергей Алейник
Фото: МИД Беларуси

Детали: Также Лукашенко назначил нового командующего Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Им стал Андрей Лукьянович, который ранее занимал должность заместителя командующего ВВС и войск ПВО - начальника авиации.

Лукашенко отметил, что накануне обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности на новых должностях.

Алейник поблагодарил самопровозглашенного белорусского президента, а Лукашенко ответил, что "будет нелегко".

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 ноября государственное информационное агентство Беларуси сообщило о внезапной смерти министра иностранных дел РБ Владимира Макея.
  • Макею было 64 года. Он занимал должность министра иностранных дел с 20 августа 2012 года.

Темы: БеларусьЛукашенкоМИД
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