Лукашенко нашел замену покойному Макею
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника министром иностранных дел вместо покойного Владимира Макея.
Источник: подконтрольное самопровозглашенной власти Лукашенко госиздание Беларуси "Belta"
Дословно: "Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до этого времени работал во внешнеполитическом ведомстве в должности первого заместителя министра".
Детали: Также Лукашенко назначил нового командующего Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Им стал Андрей Лукьянович, который ранее занимал должность заместителя командующего ВВС и войск ПВО - начальника авиации.
Лукашенко отметил, что накануне обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности на новых должностях.
Алейник поблагодарил самопровозглашенного белорусского президента, а Лукашенко ответил, что "будет нелегко".
Напомним:
- 26 ноября государственное информационное агентство Беларуси сообщило о внезапной смерти министра иностранных дел РБ Владимира Макея.
- Макею было 64 года. Он занимал должность министра иностранных дел с 20 августа 2012 года.