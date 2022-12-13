Увімкнули генератор в гаражі: на Закарпатті загинуло подружжя
На Закарпатті від отруєння чадним газом загинуло подружжя, яке увімкнуло електрогенератор у гаражі, суміжному з житловими кімнатами.
Джерело: пресслужба ДСНС у Закарпатській області
Деталі: Трагедія сталася ввечері 12 грудня на вул. Висоцького у місті Виноградів. У приватному житловому будинку виявили чоловіка та жінку без ознак життя. За попередньою версією, подружжя отруїлося чадним газом, що був спродукований роботою генератора, встановленого у гаражному приміщенні, суміжному з житловими кімнатами.
Пряма мова: "Фахівці Служби порятунку звертаються до співвітчизників. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки при експлуатації приладів, що генерують світло та тепло. Будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких".
Нагадаємо: В кінці листопада у Бучанському районі на Київщини сім’я увімкнула електрогенератор в приміщенні – від отруєння чадним газом загинув чоловік, постраждала його дружина, інший випадок отруєння стався у Гостомелі.