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Увімкнули генератор в гаражі: на Закарпатті загинуло подружжя

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 грудня 2022, 13:40
Увімкнули генератор в гаражі: на Закарпатті загинуло подружжя
Електрогенератор, ілюстративне фото з Depositphotos

На Закарпатті від отруєння чадним газом загинуло подружжя, яке увімкнуло електрогенератор у гаражі, суміжному з житловими кімнатами.

Джерело: пресслужба ДСНС у Закарпатській області 

Деталі: Трагедія сталася ввечері 12 грудня на вул. Висоцького у місті Виноградів. У приватному житловому будинку виявили чоловіка та жінку без ознак життя. За попередньою версією, подружжя отруїлося чадним газом, що був спродукований роботою генератора, встановленого у гаражному приміщенні, суміжному з житловими кімнатами.

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Пряма мова: "Фахівці Служби порятунку звертаються до співвітчизників. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки при експлуатації приладів, що генерують світло та тепло. Будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких". 

Інфографіка щодо правил користування генератором
Інфографіка щодо правил користування генератором
ДСНС

Нагадаємо: В кінці листопада у Бучанському районі на Київщини сім’я увімкнула електрогенератор в приміщенні – від отруєння чадним газом загинув чоловік, постраждала його дружина, інший випадок отруєння стався у Гостомелі.

Теми: ЗакарпаттяжертвиелектроенергіяДСНС
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