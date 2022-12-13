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Включили генератор в гараже: на Закарпатье погибли супруги

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 декабря 2022, 13:40
Включили генератор в гараже: на Закарпатье погибли супруги
Электрогенератор, иллюстративное фото с Depositphotos

На Закарпатье от отравления угарным газом погибли супруги, которые включили электрогенератор в гараже, смежном с жилыми комнатами.

Источник: пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области 

Детали: Трагедия произошла вечером 12 декабря на ул. Высоцкого в городе Виноградов. В частном жилом доме обнаружили супругов без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина и женщина отравились угарным газом, который был спродуцирован работой генератора, установленного в гаражном помещении, смежном с жилыми комнатами.

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Прямая речь: "Специалисты Службы спасения обращаются к соотечественникам. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности при эксплуатации приборов, генерирующих свет и тепло. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких". 

 

Напомним: В конце ноября в Бучанском районе Киевской области семья включила электрогенератор в помещении – от отравления угарным газом погиб мужчина, пострадала его жена, другой случай отравления произошел в Гостомеле.

Темы: ЗакарпатьежертвыэлектроэнергияГСЧС
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