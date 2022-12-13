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14 років за ґратами проведе агент РФ, який фотографував військові об’єкти Краматорська

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 грудня 2022, 17:26
фото з пресслужби Донецької обласної прокуратури

До 14 років позбавлення волі засудили жителя Краматорська, який надсилав силовикам РФ фотографії військових об’єктів та місця дислокації українських захисників.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: Прокуратура довела, що у травні 2022 року краматорчанин через месенджер відправляв представнику силового відомства Росії інформацію щодо дислокації підрозділів Збройних сил України, Нацполіції та інших військових формувань України на у Краматорську.

Чоловік фотографував будівлі поліції, місцевої тероборони та військові об’єкти, а також відправляв геодані і навіть зазначав у листуванні споруди, які, на його думку, треба руйнувати. 

Його затримали під час чергової передачі фотоматеріалів і повідомили про підозру у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Засудженому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

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Теми: КраматорськпрокуратураОфіс генпрокурора
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