14 років за ґратами проведе агент РФ, який фотографував військові об’єкти Краматорська

До 14 років позбавлення волі засудили жителя Краматорська, який надсилав силовикам РФ фотографії військових об’єктів та місця дислокації українських захисників.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: Прокуратура довела, що у травні 2022 року краматорчанин через месенджер відправляв представнику силового відомства Росії інформацію щодо дислокації підрозділів Збройних сил України, Нацполіції та інших військових формувань України на у Краматорську.

Чоловік фотографував будівлі поліції, місцевої тероборони та військові об’єкти, а також відправляв геодані і навіть зазначав у листуванні споруди, які, на його думку, треба руйнувати.

Його затримали під час чергової передачі фотоматеріалів і повідомили про підозру у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Засудженому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.