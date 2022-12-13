14 лет в тюрьме проведет агент РФ, который фотографировал военные объекты Краматорска

К 14 годам лишения свободы приговорили жителя Краматорска, который отправлял силовикам РФ фотографии военных объектов и места дислокации украинских защитников.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: Прокуратура доказала, что в мае 2022 года краматорчанин через мессенджер отправлял представителю силового ведомства России информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, Нацполиции и других военных формирований Украины в Краматорске.

Мужчина фотографировал здания полиции, местной теробороны и военные объекты, а также отправлял геоданные и даже отмечал в переписке сооружения, которые, по его мнению, надо разрушать.

Его задержали во время очередной передачи фотоматериалов и сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.