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14 лет в тюрьме проведет агент РФ, который фотографировал военные объекты Краматорска

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 декабря 2022, 16:26
14 лет в тюрьме проведет агент РФ, который фотографировал военные объекты Краматорска
фото из пресс-службы Донецкой областной прокуратуры

К 14 годам лишения свободы приговорили жителя Краматорска, который отправлял силовикам РФ фотографии военных объектов и места дислокации украинских защитников.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: Прокуратура доказала, что в мае 2022 года краматорчанин через мессенджер отправлял представителю силового ведомства России информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, Нацполиции и других военных формирований Украины в Краматорске.

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Мужчина фотографировал здания полиции, местной теробороны и военные объекты, а также отправлял геоданные и даже отмечал в переписке сооружения, которые, по его мнению, надо разрушать. 

Его задержали во время очередной передачи фотоматериалов и сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Темы: КраматорскпрокуратураОфис генпрокурора
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