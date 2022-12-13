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Захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай

Альона Мазуренко Вівторок, 13 грудня 2022, 17:55
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ. ФОТО З TELEGRAM

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Ситуація стабільно важка, контрольована. Атаки у Білогорівці відбиваються нашими захисниками.

У напрямку Сватове-Кремінна - просуваємося, маємо успіхи".

Деталі: За словами Гайдая, на окупованих територіях деякі населені пункти закриті на в’їзд/виїзд, зв‘язок/інтернет глушать.

Глава ОВА також додав, що росіяни налякані "бавовною" і масово заселяються в села біля лінії фронту в цивільні будинки, подекуди мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю.

Теми: Луганська областьвійнаЗбройні силиокупація
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