Захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
Вівторок, 13 грудня 2022, 16:55
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна.
Джерело: Гайдай у Facebook
Пряма мова: "Ситуація стабільно важка, контрольована. Атаки у Білогорівці відбиваються нашими захисниками.
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У напрямку Сватове-Кремінна - просуваємося, маємо успіхи".
Деталі: За словами Гайдая, на окупованих територіях деякі населені пункти закриті на в’їзд/виїзд, зв‘язок/інтернет глушать.
Глава ОВА також додав, що росіяни налякані "бавовною" і масово заселяються в села біля лінії фронту в цивільні будинки, подекуди мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю.
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