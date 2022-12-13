Защитники имеют успехи в направлении Сватово-Кременная – Гайдай
Вторник, 13 декабря 2022, 16:55
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники имеют успехи в направлении Сватово-Кременная.
Источник: Гайдай в Facebook
Прямая речь: "Ситуация стабильно тяжелая, контролируемая. Атаки в Белогоровке отражаются нашими защитниками.
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В направлении Сватово-Кременная - продвигаемся, имеем успехи".
Детали: По словам Гайдая, на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд/выезд, связь/интернет глушат.
Глава ОВА также добавил, что россияне напуганы "хлопком" и массово заселяются в села у линии фронта в гражданские дома, кое-где мирных людей повыгоняли из населенных пунктов полностью.
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