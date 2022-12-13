Генштаб: У Кадіївці вбито до 60 загарбників, у Мелітополі – керівництво 58 армії РФ

У місті Кадіївка Луганської області внаслідок атаки 11 грудня вбито до 60 російських військовослужбовців, поранено – близько сотні загарбників, також росіяни зазнали втрат у Запорізькій області.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 вівторка 13 грудня

Дослівно: "В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими".

Деталі: Крім того, підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області.

"Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника", – інформує Генштаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів.

За даними української військової розвідки, для поповнення втрат та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою "бронь" у військових квитках.

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У 293 добу широкомасштабного вторгнення військові РФ завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

Ситуація на різних напрямках така: