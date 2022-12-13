Генштаб: В Кадиевке убито до 60 захватчиков, в Мелитополе – руководство 58 армии РФ

В городе Кадиевка Луганской области в результате атаки 11 декабря убито до 60 российских военнослужащих, ранены – около сотни захватчиков, также россияне понесли потери в Запорожской области.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 вторника 13 декабря

Дословно: "В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными".

Детали: Кроме того, подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области.

"Так, кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники различного типа и ранены порядка 150 военнослужащих противника", – информирует Генштаб ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

По данным украинской военной разведки, для пополнения потерь и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. Так, в городе Горловка призыву подлежат лица мужского пола, в том числе и с пометкой "бронь" в военных билетах.

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В 293 сутки широкомасштабного вторжения военные РФ нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Ситуация на разных направлениях такова: