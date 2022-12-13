Генштаб: В Кадиевке убито до 60 захватчиков, в Мелитополе – руководство 58 армии РФ
В городе Кадиевка Луганской области в результате атаки 11 декабря убито до 60 российских военнослужащих, ранены – около сотни захватчиков, также россияне понесли потери в Запорожской области.
Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 вторника 13 декабря
Дословно: "В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 – ранеными".
Детали: Кроме того, подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области.
"Так, кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники различного типа и ранены порядка 150 военнослужащих противника", – информирует Генштаб ВСУ.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов.
По данным украинской военной разведки, для пополнения потерь и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. Так, в городе Горловка призыву подлежат лица мужского пола, в том числе и с пометкой "бронь" в военных билетах.
В 293 сутки широкомасштабного вторжения военные РФ нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.
Ситуация на разных направлениях такова:
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
- На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелечье, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное на Харьковщине.
- На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.
- На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площанка и Невское Луганской области, а также Терны, Ямполовка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов районов почти двадцати населенных пунктов, в частности: Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов вблизи населенных пунктов Временка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 25-ти населенных пунктов в частности: Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Запорожской области, а также Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Миловое, Херсонской области и города Херсон.