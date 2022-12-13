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Рада ратифікувала угоду, що дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 19:06

Верховна Рада у вівторок ратифікувала угоду між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що ця угода  дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar.

"Це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників Bayraktar", – зазначав Шмигаль.

Угода була підписана президентами двох країн ще в лютому, до початку повномасштабного вторгнення РФ.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, що вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва.

Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.

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