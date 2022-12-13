Рада ратифицировала соглашение, которое позволит наладить в Украине производство Bayraktar

Верховная Рада во вторник ратифицировала соглашение между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что это соглашение позволит наладить в Украине производство Bayraktar.

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"Это позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию знаменитых беспилотников Bayraktar", - отмечал Шмыгаль.

Соглашение было подписано президентами двух стран еще в феврале, до начала полномасштабного вторжения РФ.

По словам министра обороны Алексея Резникова, беспилотники, которые будут производиться на заводе в Украине, будут оборудовать двигателями украинского производства.

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Также должны создать учебный центр для подготовки специалистов по управлению Bayraktar различных категорий.