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Продали останній браслет з "Азовсталі", їх купили у 44 країни

Роман Петренко, Олена РощінаВівторок, 13 грудня 2022, 21:01
Продали останній браслет з Азовсталі, їх купили у 44 країни
фото united24

За два місяці продали 100 000 браслетів "Азовсталь. Символ незламності", гроші з них підуть на "Ловець шахедів" та армію дронів.

Джерело: пресреліз United24, наданий УП, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Деталі: Загалом із продажу двох накладів та спецнакладу браслетів зібрано понад 286 млн гривень

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Перший наклад – 30 000 штук – продали протягом трьох днів: 40 338 907 гривень були спрямовані на посилення "Армії дронів". 

Спеціальний наклад "ВІРЮ В ЗСУ" налічував усього 1000 штук і був розіграний під час благодійного збору, який ініціювали Monobank та волонтер Ігор Лаченков. Завдяки цьому вдалося зібрати 152 000 000 гривень на систему протидії дронам "Ловець шахедів", яка прибуде в Україну вже наступного тижня. 

Другий наклад браслетів налічував 70 000 штук і був доступний для доставлення за кордон – він роз’їхався по 44 країнах. Завдяки цьому зібрали понад 94 000 000 гривень, які перекажуть на перший у світі Флот морських дронів. Цієї суми вистачить, щоб придбати 9 безпілотних човнів, повідомили в United24.

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Пряма мова Федорова: "Браслети "Азовсталь. Символ незламності" носять військові, дипломати, політики, журналісти, амбасадори платформи United24, голлівудські зірки й тисячі інших людей в усьому світі.

Усі кошти з продажу будуть спрямовані на закупівлю морських дронів, які, я впевнений, допоможуть Україні змінити хід подій на морі й зрештою звільнити Маріуполь, звідки родом Азовсталь".

Нагадаємо: Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з Армії дронів.

Теми: МаріупольФедоров
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