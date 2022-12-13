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Продали последний браслет с "Азовстали", их купили в 44 страны

Роман Петренко, Елена РощинаВторник, 13 декабря 2022, 22:01
фото united24

За два месяца продали 100 000 браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости", деньги с них пойдут на "Ловец шахедов" и армию дронов.

Источник: пресс-релиз United24, предоставленный УП, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Детали: Всего с продажи двух тиражей и спецтиража браслетов собрано более 286 млн гривен

Первый тираж – 30 000 штук – продали в течение трех дней: 40 338 907 гривен были направлены на усиление "Армии дронов". 

Специальный тираж "ВІРЮ В ЗСУ" насчитывал всего 1000 штук и был разыгран во время благотворительного сбора, который инициировали Monobank и волонтер Игорь Лаченков. Благодаря этому удалось собрать 152 000 000 гривен на систему противодействия дронам "Ловец шахедов", которая прибудет в Украину уже на следующей неделе. 

Второй тираж браслетов насчитывал 70 000 штук и был доступен для доставки за границу – он разъехался по 44 странам. Благодаря этому собрали более 94 000 000 гривен, которые переведут на первый в мире Флот морских дронов. Этой суммы хватит, чтобы приобрести 9 беспилотных лодок, сообщили в United24.

Прямая речь Федорова: "Браслеты "Азовсталь. Символ несокрушимости" носят военные, дипломаты, политики, журналисты, амбассадоры платформы United24, голливудские звезды и тысячи других людей по всему миру.

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Все средства с продажи будут направлены на закупку морских дронов, которые, я уверен, помогут Украине изменить ход событий на море и в конечном итоге освободить Мариуполь, откуда родом Азовсталь".

Напомним: Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из Армии дронов.

Темы: МариупольФедоров
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