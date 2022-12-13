США не виявили ознак потрапляння зброї в Україні не в ті руки – Пентагон

Сполучені Штати не мають інформації про те, що зброя, яка постачається Україні як військова допомога для протистояння повномасштабному російському вторгненню, використовується не за призначенням.

Про це на брифінгу у вівторок сказав речник Пентагону Патрик Райдер, передає "Європейська правда".

"Станом на зараз у нас немає жодної достовірної інформації, яка б вказувала про те, чи були випадки перенаправлення допомоги Україні в незаконних цілях. І, я гадаю, результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе", – зазначив він.

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"Ми й далі спостерігаємо, що українці беруть спроможності, які їм постачають Сполучені Штати та міжнародна спільнота, й використовують їх украй ефективно для захисту своєї держави й відвоюванні суверенної території", – додав представник Пентагону.

На початку листопада в Пентагоні повідомили, що невелика кількість американських військових почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що Збройні Сили належним чином обліковують зброю, надану Заходом.

Про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення Державним департаментом США плану, спрямованого на те, щоб західна зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців.

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Конгресмени давно висували претензії до Білого дому через недостатню прозорість у звітуванні про мільярдні витрати на військову допомогу Україні. Адміністрація Джо Байдена неохоче розповідала про це через побоювання, що це може наштовхнути контрабандистів на потенційні методи ухилення від сплати податків.

Сполучені Штати виділили вже понад 19 мільярдів доларів на військову допомогу Україні з моменту вторгнення російських військ в країну в лютому, і Вашингтон хоче переконатися, що вони не будуть використані не за призначенням.