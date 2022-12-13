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США не обнаружили признаков попадания оружия в Украине не в те руки – Пентагон

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 22:32

Соединенные Штаты не располагают информацией о том, что оружие, которое поставляется Украине в качестве военной помощи для противостояния полномасштабному российскому вторжению, используется не по назначению.

Об этом на брифинге во вторник сказал представитель Пентагона Патрик Райдер, передает "Европейская правда".

"По состоянию на сейчас у нас нет никакой достоверной информации, которая бы указывала о том, были ли случаи перенаправления помощи Украине в незаконных целях. И, я думаю, результаты на поле боя в этом случае говорят сами за себя", - отметил он.

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"Мы продолжаем наблюдать, что украинцы берут способности, которые им поставляют Соединенные Штаты и международное сообщество, и используют их крайне эффективно для защиты своего государства и отвоевании суверенной территории", - добавил представитель Пентагона.

В начале ноября в Пентагоне сообщили, что небольшое количество американских военных начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом.

О пребывании американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.

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Конгрессмены давно выдвигали претензии к Белому дому из-за недостаточной прозрачности в отчетности о миллиардных расходах на военную помощь Украине. Администрация Джо Байдена неохотно рассказывала об этом из-за опасений, что это может натолкнуть контрабандистов на потенциальные методы уклонения от уплаты налогов.

Соединенные Штаты выделили более 19 миллиардов долларов на военную помощь Украине с момента вторжения российских войск в страну в феврале, и Вашингтон хочет убедиться, что они не будут использованы не по назначению.

Темы: оружиеСШАУкраинавойна
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