Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский рассказал новозеландцам об экоциде и просчете агрессора

Елена РощинаВторник, 13 декабря 2022, 22:50
Зеленский рассказал новозеландцам об экоциде и просчете агрессора
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал Новую Зеландию консолидировать другие страны ради противодействия экоциду, который совершает Россия в Украине, что является 8 пунктом его формулы мира. 

Источник: речь украинского лидера в парламенте Новой Зеландии, Офис президента

Прямая речь: "Разные диктаторы и агрессоры всегда не осознают то, что сила свободного мира не в том, что кто-то большой и запасся ракетами, а в том, что все умеют объединиться и действовать решительно, искренне и каждый делает свой уникальный вклад в общее дело.

Реклама:

Возможно, пришло время и вашей стране сделать именно такой уникальный вклад. Я говорю сейчас об одном из пунктов нашей формулы мира, которую я предложил недавно на саммите G19, который проходил в Индонезии (...).

Прежде всего я советую вам обратить внимание на 8 пункт нашей формулы мира. Пункт об экологической безопасности. Образованные люди хорошо понимают, что означает война для окружающей природной среды. Ваше общество именно такое – образованное.

Разрушенную экономику и инфраструктуру можно восстановить. На это нужны годы. Но разрушенную природу не восстановишь. Как не вернешь уничтоженную жизнь".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский сообщил, что по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров украинской территории загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались.

Акватория Черного и Азовского морей также загрязнена минами и потеряла сотни тысяч живых существ, которые погибли в результате боевых действий и активности российского военного флота.

Десятки рек загрязнены. Сотни угольных шахт затоплены. Десятки опасных предприятий, в том числе химических, разрушены российскими ударами.

Три миллиона гектаров лесов в Украине поражены боевыми действиями, сказал президент.

Прямая речь: "Все это и другие проявления российской экоцидной политики будут иметь непосредственные негативные последствия для миллионов людей, для нашего региона и соседних регионов.

Я уверен, что ваше общество ощущает хрупкость нашего мира. Чувствует, насколько важно для всех людей на планете вести рациональную политику в отношении нашего общего дома. Так же, кстати, как и в отношении наших общих ценностей, на которых базируется мирное сосуществование народов.

И поэтому я предлагаю именно вашей стране, вашим лидерам рассмотреть возможность принять во внимание этот экологический пункт нашей формулы мира. Я призываю вас проявить лидерство в международных институтах, в частности в ООН, и на двустороннем уровне с другими государствами, чтобы мир увидел и этот вызов российской войны".

Детали: Зеленский отметил, что "не бывает настоящего мира там, где любой ребенок может погибнуть от скрытой российской противопехотной мины", как и там, где последствия войны в виде отравленных грунтовых вод могут уничтожить нормальную жизнь в нескольких странах, или последствия экоцида не преодолены.

Президент призвал новозеландских парламентариев поддержать украинскую формулу мира и начать консолидацию стран ради ее 8 пункта – "противодействия экоциду".

Напомним: Формула мира, предложенная Владимиром Зеленским, содержит 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск из Украины и прекращение боевых действий; привлечение к ответственности военных преступников; противодействие экоциду; недопущение эскалации войны и фиксация ее окончания.

Темы: Зеленскийвойнаэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
23:55
СМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: