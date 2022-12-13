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Зеленский рассказал новозеландцам об экоциде и просчете агрессора

Елена РощинаВторник, 13 декабря 2022, 23:50
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал Новую Зеландию консолидировать другие страны ради противодействия экоциду, который совершает Россия в Украине, что является 8 пунктом его формулы мира. 

Источник: речь украинского лидера в парламенте Новой Зеландии, Офис президента

Прямая речь: "Разные диктаторы и агрессоры всегда не осознают то, что сила свободного мира не в том, что кто-то большой и запасся ракетами, а в том, что все умеют объединиться и действовать решительно, искренне и каждый делает свой уникальный вклад в общее дело.

Возможно, пришло время и вашей стране сделать именно такой уникальный вклад. Я говорю сейчас об одном из пунктов нашей формулы мира, которую я предложил недавно на саммите G19, который проходил в Индонезии (...).

Прежде всего я советую вам обратить внимание на 8 пункт нашей формулы мира. Пункт об экологической безопасности. Образованные люди хорошо понимают, что означает война для окружающей природной среды. Ваше общество именно такое – образованное.

Разрушенную экономику и инфраструктуру можно восстановить. На это нужны годы. Но разрушенную природу не восстановишь. Как не вернешь уничтоженную жизнь".

Детали: Зеленский сообщил, что по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров украинской территории загрязнены минами и боеприпасами, которые не разорвались.

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Акватория Черного и Азовского морей также загрязнена минами и потеряла сотни тысяч живых существ, которые погибли в результате боевых действий и активности российского военного флота.

Десятки рек загрязнены. Сотни угольных шахт затоплены. Десятки опасных предприятий, в том числе химических, разрушены российскими ударами.

Три миллиона гектаров лесов в Украине поражены боевыми действиями, сказал президент.

Прямая речь: "Все это и другие проявления российской экоцидной политики будут иметь непосредственные негативные последствия для миллионов людей, для нашего региона и соседних регионов.

Я уверен, что ваше общество ощущает хрупкость нашего мира. Чувствует, насколько важно для всех людей на планете вести рациональную политику в отношении нашего общего дома. Так же, кстати, как и в отношении наших общих ценностей, на которых базируется мирное сосуществование народов.

И поэтому я предлагаю именно вашей стране, вашим лидерам рассмотреть возможность принять во внимание этот экологический пункт нашей формулы мира. Я призываю вас проявить лидерство в международных институтах, в частности в ООН, и на двустороннем уровне с другими государствами, чтобы мир увидел и этот вызов российской войны".

Детали: Зеленский отметил, что "не бывает настоящего мира там, где любой ребенок может погибнуть от скрытой российской противопехотной мины", как и там, где последствия войны в виде отравленных грунтовых вод могут уничтожить нормальную жизнь в нескольких странах, или последствия экоцида не преодолены.

Президент призвал новозеландских парламентариев поддержать украинскую формулу мира и начать консолидацию стран ради ее 8 пункта – "противодействия экоциду".

Напомним: Формула мира, предложенная Владимиром Зеленским, содержит 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск из Украины и прекращение боевых действий; привлечение к ответственности военных преступников; противодействие экоциду; недопущение эскалации войны и фиксация ее окончания.

Темы: Зеленскийвойнаэкология
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