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Нова Зеландія передасть Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу

Ольга Глущенко Середа, 14 грудня 2022, 03:42
фото: Pixabay

Нова Зеландія виділить Україні 3 млн новозеландських доларів (близько 1,9 млн доларів США) гуманітарну допомогу.

Джерело: Nzherald.co.nz

Деталі: Міністерка закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Махута оголосила про виділення Україні 3 млн новозеландських доларів.

За посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста ці кошти будуть направлені на підтримку українців у задоволенні базових гуманітарних потреб.

Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на медичні препарати й обладнання, трансформатори та генератори для подолання наслідків відключень електроенергії, а також товари першої необхідності для вразливих верств населення – продукти харчування, вода і предмети санітарії та гігієни.

Наша солідарність з Україною поєднується з нашою рішучістю зміцнювати міжнародні інституції, які нами керують, та прискорювати роззброєння".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський закликав Нову Зеландію консолідувати інші країни заради протидії екоциду, який чинить Росія в Україні, що є 8 пунктом його формули миру.

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Теми: війна
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