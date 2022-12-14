Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нова Зеландія передасть Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу

Ольга Глущенко Середа, 14 грудня 2022, 02:42
Нова Зеландія передасть Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу
фото: Pixabay

Нова Зеландія виділить Україні 3 млн новозеландських доларів (близько 1,9 млн доларів США) гуманітарну допомогу.

Джерело: Nzherald.co.nz

Деталі: Міністерка закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Махута оголосила про виділення Україні 3 млн новозеландських доларів.

Реклама:

За посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста ці кошти будуть направлені на підтримку українців у задоволенні базових гуманітарних потреб.

Зокрема, ці кошти будуть спрямовані на медичні препарати й обладнання, трансформатори та генератори для подолання наслідків відключень електроенергії, а також товари першої необхідності для вразливих верств населення – продукти харчування, вода і предмети санітарії та гігієни.

Наша солідарність з Україною поєднується з нашою рішучістю зміцнювати міжнародні інституції, які нами керують, та прискорювати роззброєння".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський закликав Нову Зеландію консолідувати інші країни заради протидії екоциду, який чинить Росія в Україні, що є 8 пунктом його формули миру.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: