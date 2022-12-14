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Новая Зеландия передаст Украине почти $2 млн на гуманитарную помощь

Ольга ГлущенкоСреда, 14 декабря 2022, 02:42
Новая Зеландия передаст Украине почти $2 млн на гуманитарную помощь
фото: Pixabay

Новая Зеландия выделит Украине 3 млн новозеландских долларов (около 1,9 млн долларов США) гуманитарную помощь.

Источник: Nzherald.co.nz

Детали: Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махута объявила о выделении 3 млн новозеландских долларов.

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При посредничестве Международного Комитета Красного Креста эти средства будут направлены на поддержку украинцев в удовлетворении базовых гуманитарных потребностей.

В частности, эти средства будут направлены на медицинские препараты и оборудование, трансформаторы и генераторы для преодоления последствий отключений электроэнергии, а также товары первой необходимости для уязвимых слоев населения - продукты питания, вода и предметы санитарии и гигиены.

Наша солидарность с Украиной сочетается с нашей решимостью укреплять международные институты, которые нами управляют, и ускорять разоружение".

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Напомним: Президент Владимир Зеленский призвал Новую Зеландию консолидировать другие страны ради противодействия экоциду, который совершает Россия в Украине, что является 8 пунктом его формулы мира. 

Темы: война
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