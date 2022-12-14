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Над Київщиною і столицею ППО збила 13 ворожих "Шахедів"

Ольга Глущенко , Ірина БалачукСереда, 14 грудня 2022, 07:55
Над Київщиною і столицею ППО збила 13 ворожих Шахедів
Збитий 14 грудня "Шахед" на Київщині. Фото З TELEGRAM НЄБИТОВА 

У середу вранці після оголошеної повітряної тривоги українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

Джерело: Київський міський голова Віталій Кличко, голова Київської ОВА Олексій Кулеба, КМВА, керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Кличка: "У Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів "Шахедів".

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Пряма мова Кулеби: "Ранок в столиці та Київській області почався атакою рф дронами-шахедами. Більшість безпілотників збиті силами ППО в області".

Деталі: Пізніше у КМВА повідомили, що сили ППО столиці продовжують працювати і станом на 8 ранку збили вже 11 "Шахедів". О 8:55 стало відомо про 13 збитих ворожих БПЛА. 

За словами начальника КМВА Сергія Попка, Київ зазнав дві хвилі атаки "Шахедів".

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Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі у Шевченківському районі зазнали незначних ушкоджень. Люди не постраждали.

Згодом керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував у Telegram фото одного зі збитих на Київщині "Шахедів". 

 
Фото з Telegram НЄбитова 

Він додав, що на місці працюють поліцейські.    

 
Фото з Telegram НЄбитова 

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Передісторія:

  • У Київській області після оголошення повітряної тривоги повідомили про роботу ППО.
  • Згодом Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі столиці.

Теми: КиївКиївська областьППО
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