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Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 13 вражеских "Шахедов"

Ольга Глущенко, Ирина БалачукСреда, 14 декабря 2022, 07:55
Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 13 вражеских Шахедов
Сбитый 14 декабря "Шахед" на Киевщине. Фото из TELEGRAM НЕБЫТОВА 

В среду утром после объявленной воздушной тревоги украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе Shahed.

Источник: Киевский городской голова Виталий Кличко, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, КГВА, руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram 

Прямая речь Кличко: "В Киевской области и над столицей ПВО сбили в целом уже 10 дронов "Шахедов".

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Прямая речь Кулебы: "Утро в столице и Киевской области началось атакой рф дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области".

Детали: Позже в КГВА сообщили, что силы ПВО столицы продолжают работать и по состоянию на 8 утра сбили уже 11 "Шахедов". В 8:55 стало известно о 13 сбитых вражеских БПЛА.  

По словам начальника КГВА Сергея Попко, было две атаки "Шахедов" на Киев.

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Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания в Шевченковском районе получили незначительные повреждения. Люди не пострадали.

Позже руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал в Telegram фото одного из сбитых на Киевщине "Шахедов". 

 
Фото Из Telegram НЕбЫтова 

Он добавил, что на месте работают полицейские.     

 
Фото Из Telegram НЕбЫтова 

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Предыстория:

  • В Киевской области после объявления воздушной тревоги сообщили о работе ПВО.
  • Позже Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы.

Темы: КиевКиевская областьПВО
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