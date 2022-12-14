Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 13 вражеских "Шахедов"

Сбитый 14 декабря "Шахед" на Киевщине. Фото из TELEGRAM НЕБЫТОВА

В среду утром после объявленной воздушной тревоги украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе Shahed.

Источник: Киевский городской голова Виталий Кличко, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, КГВА, руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Кличко: "В Киевской области и над столицей ПВО сбили в целом уже 10 дронов "Шахедов".

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Прямая речь Кулебы: "Утро в столице и Киевской области началось атакой рф дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области".

Детали: Позже в КГВА сообщили, что силы ПВО столицы продолжают работать и по состоянию на 8 утра сбили уже 11 "Шахедов". В 8:55 стало известно о 13 сбитых вражеских БПЛА.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, было две атаки "Шахедов" на Киев.

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Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания в Шевченковском районе получили незначительные повреждения. Люди не пострадали.

Позже руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал в Telegram фото одного из сбитых на Киевщине "Шахедов".

Фото Из Telegram НЕбЫтова

Он добавил, что на месте работают полицейские.

Фото Из Telegram НЕбЫтова

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