Атака дронів: на Київщині пошкоджений приватний будинок, у столиці – 4 будівлі
Внаслідок атаки російських дронів на Київ та область вранці 14 грудня у столиці пошкоджені 2 адмінбудівлі, а на Київщині – приватний будинок і авто.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, КМВА з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок".
Деталі: Чиновник опублікував фото пошкодженого будинка і машини у дворі.
Він подякував силам ППО за роботу і закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки небезпека ще не минула.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, Київ зазнав дві хвилі атаки "Шахедів".
Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі у Шевченківському районі зазнали незначних ушкоджень. Люди не постраждали.
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Передісторія:
- У Київській області від 5:55 ранку лунає повітряна тривога – росіяни атакували область "Шахедами".
- Сили ППО станом на 8 ранку вже збили 11 ворожих дронів.