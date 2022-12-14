Атака дронів: на Київщині пошкоджений приватний будинок, у столиці – 4 будівлі

Внаслідок атаки російських дронів на Київ та область вранці 14 грудня у столиці пошкоджені 2 адмінбудівлі, а на Київщині – приватний будинок і авто.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, КМВА з посиланням на начальника КМВА Сергія Попка у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено 2 адмінбудівлі, у селі Вишневе – приватний будинок".

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Фото з Telegram Тимошенка

Деталі: Чиновник опублікував фото пошкодженого будинка і машини у дворі.

Фото з Telegram Тимошенка

Він подякував силам ППО за роботу і закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки небезпека ще не минула.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, Київ зазнав дві хвилі атаки "Шахедів".

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Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі у Шевченківському районі зазнали незначних ушкоджень. Люди не постраждали.

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