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Атака дронов: в Киевской области поврежден частный дом, в столице – 4 дома

Ирина БалачукСреда, 14 декабря 2022, 08:39
ФОТО ИЗ TELEGRAM ТИМОШЕНКО

В результате атаки российских дронов на Киев и область утром 14 декабря в столице повреждены 2 админздания, а в Киевской области – частный дом и авто.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, КГВА со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое – частный дом". 

 
Фото Из Telegram ТимошенкО

Детали: Чиновник опубликовал фото поврежденного дома и машины во дворе. 

 
Фото из Telegram ТимошенкО

Он поблагодарил силы ПВО за работу и призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку опасность еще не миновала.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, Киев испытал две волны атаки "Шахедов".

Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания в Шевченковском районе получили незначительные повреждения. Люди не пострадали.

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Темы: Киевская областьбеспилотникивойна
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