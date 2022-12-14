Атака дронов: в Киевской области поврежден частный дом, в столице – 4 дома
В результате атаки российских дронов на Киев и область утром 14 декабря в столице повреждены 2 админздания, а в Киевской области – частный дом и авто.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, КГВА со ссылкой на начальника КГВА Сергея Попко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое – частный дом".
Детали: Чиновник опубликовал фото поврежденного дома и машины во дворе.
Он поблагодарил силы ПВО за работу и призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку опасность еще не миновала.
По словам начальника КГВА Сергея Попко, Киев испытал две волны атаки "Шахедов".
Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания в Шевченковском районе получили незначительные повреждения. Люди не пострадали.
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Предыстория:
- В Киевской области с 5:55 утра раздается воздушная тревога – россияне атаковали область "Шахедами".
- Силы ПВО по состоянию на 8 утра уже сбили 11 вражеских дронов.