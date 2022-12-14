Правоохоронці розповіли, як розпізнати дрони-камікадзе і що робити у разі їхньої атаки

Правоохоронці оприлюднили, як розпізнати дрони-камікадзе "Shahed-136" та "Герань-2", і як повинні діяти громадяни у разі їхньої атаки.

Джерело: пресслужбба МВС

Деталі: Повідомляється, що двигун БПЛА гучний і схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Дрон-камікадзе літає на малій висоті (до 4 кілометрів) і малопомітний радарами.

У разі загрози атаки дронів, треба слідувати наступним рекомендаціям:

Намагайтесь потрапити в спеціальні укриття;

Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами;

Тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправних станцій;

Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін". Не ховайтеся в під'їздах, під арками, на сходах, не залишайтесь в автотранспорті;

Про переміщення БПЛА, або про місце їх падіння повідомляйте за номером 102. Не наближайтесь до дрону, не чіпайте уламки.

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Що було раніше: У середу вранці після оголошеної повітряної тривоги українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.