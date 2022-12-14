Правоохоронці розповіли, як розпізнати дрони-камікадзе і що робити у разі їхньої атаки
Правоохоронці оприлюднили, як розпізнати дрони-камікадзе "Shahed-136" та "Герань-2", і як повинні діяти громадяни у разі їхньої атаки.
Джерело: пресслужбба МВС
Деталі: Повідомляється, що двигун БПЛА гучний і схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Дрон-камікадзе літає на малій висоті (до 4 кілометрів) і малопомітний радарами.
У разі загрози атаки дронів, треба слідувати наступним рекомендаціям:
- Намагайтесь потрапити в спеціальні укриття;
- Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами;
- Тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправних станцій;
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін". Не ховайтеся в під'їздах, під арками, на сходах, не залишайтесь в автотранспорті;
Про переміщення БПЛА, або про місце їх падіння повідомляйте за номером 102. Не наближайтесь до дрону, не чіпайте уламки.
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Що було раніше: У середу вранці після оголошеної повітряної тривоги українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.