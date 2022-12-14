Правоохранители рассказали, как распознать дроны-камикадзе и что делать в случае их атаки

Правоохранители обнародовали, как распознать дроны-камикадзе "Shahed-136" и "Герань-2", и как должны действовать граждане в случае их атаки.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Сообщается, что двигатель БПЛА громкий и похож на работу двигателя мопеда или бензопилы. Дрон-камикадзе летает на малой высоте (до 4 километров) и малозаметен радарами.

В случае угрозы атаки дронов, надо следовать следующим рекомендациям:

Старайтесь попасть в специальные укрытия;

Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами;

Держитесь подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций;

Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен". Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестницах, не оставайтесь в автотранспорте;

О перемещении БПЛА, или о месте их падения сообщайте по номеру 102. Не приближайтесь к дрону, не трогайте обломки.

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Что предшествовало: В среду утром после объявленной воздушной тревоги украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе Shahed.