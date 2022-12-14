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Правоохранители рассказали, как распознать дроны-камикадзе и что делать в случае их атаки

Станислав ПогориловСреда, 14 декабря 2022, 08:15
Правоохранители рассказали, как распознать дроны-камикадзе и что делать в случае их атаки
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Правоохранители обнародовали, как распознать дроны-камикадзе "Shahed-136" и "Герань-2", и как должны действовать граждане в случае их атаки.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Сообщается, что двигатель БПЛА громкий и похож на работу двигателя мопеда или бензопилы. Дрон-камикадзе летает на малой высоте (до 4 километров) и малозаметен радарами.

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В случае угрозы атаки дронов, надо следовать следующим рекомендациям:

  • Старайтесь попасть в специальные укрытия;
  • Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами;
  • Держитесь подальше от админзданий, стратегических и военных объектов, автозаправочных станций;
  • Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен". Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестницах, не оставайтесь в автотранспорте;

О перемещении БПЛА, или о месте их падения сообщайте по номеру 102. Не приближайтесь к дрону, не трогайте обломки.

Узнать больше: Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В среду утром после объявленной воздушной тревоги украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе Shahed.

Темы: ШахедвойнаУкраинаРосcия
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