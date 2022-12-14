Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни 42 рази вдарили по Херсонщині: загинула людина

Ірина БалачукСереда, 14 грудня 2022, 10:18
Наслідки ударів росіян по Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram Янушевича

Одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 13 грудня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення".

Деталі: За словами голови ОВА, загарбники за минулу добу обстріляли територію Херсонщини 42 рази.

По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ХерсонХерсонська областьвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

інфографікаМайже всі українці вірять, що напад Росії буде відбито – опитування

Росіяни знову обстріляли центр Херсона і Херсонську ОВА, є загиблі

15 бойовиків, яких взяли в полон під час контрнаступу, отримали по 15 років за держзраду

Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні - ЗМІ

ISW назвав причини, чому Путін скасував своє щорічне послання

ЄС і НАТО найближчим часом закличуть РФ вивести війська з України – ЗМІ

Усі новини...
Херсон
Представники ООН у звільненому Херсоні завітали до "пункту незламності"
Через ворожі обстріли Херсона загинула жінка
Херсон під масованим обстрілом росіян: ОВА повідомляє про 2 загиблих і 5 постраждалих
Останні новини
12:29
Нацбанк вводить в обіг нові 100-гривневі банкноти з підписом Пишного
12:21
Генштаб категорично відповів, чи можливе "святкове припинення вогню"
12:18
США удвічі розширюють програму підготовки українських військових у Німеччині - ЗМІ
12:11
Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів
12:10
Відсторонений від посади мер Чернігова назвав 4 причини конфлікту з ОП
12:07
ООН протягом року надала українцям $4,5 мільярда гуманітарної допомоги: співпрацю продовжать у 2023
11:54
фотоРФ зранку поливає "Градами" Нікопольщину: є поранені, пошкоджені ЛЕП
11:50
Що робити, якщо у вас виявили ВІЛ – пояснюють у ЦГЗ
11:44
На річковому кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка: це вже 12-й потопельник з початку війни
11:41
Парламент Німеччини затвердив вісім масштабних проєктів для армії на 13 млрд євро
Усі новини...