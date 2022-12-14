Росіяни 42 рази вдарили по Херсонщині: загинула людина
Середа, 14 грудня 2022, 10:18
Одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 13 грудня.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.
На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення".
Деталі: За словами голови ОВА, загарбники за минулу добу обстріляли територію Херсонщини 42 рази.
По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.
Передісторія:
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