Росіяни 42 рази вдарили по Херсонщині: загинула людина

Наслідки ударів росіян по Херсонщині. Фото ілюстративне з Telegram Янушевича

Одна людина загинула та одна отримала поранення у результаті російських обстрілів Херсонської області 13 грудня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

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На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Російські окупанти вбили 1 людину, ще 1 житель області отримав поранення".

Деталі: За словами голови ОВА, загарбники за минулу добу обстріляли територію Херсонщини 42 рази.

По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

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