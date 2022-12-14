Россияне 42 раза ударили по Херсонской области: погиб человек
Среда, 14 декабря 2022, 09:18
Один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов Херсонской области 13 декабря.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "Враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома.
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К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения".
Детали: По словам главы ОВА, захватчики за минувшие сутки обстреляли территорию Херсонщины 42 раза.
По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
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Предыстория:
- Власти создали для херсонцев онлайн-карту укрытий и "Пунктов несокрушимости", чтобы они могли обезопасить себя во время российских обстрелов.