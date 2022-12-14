Зеленський: ППО збила всі запущені по Київщині "Шахеди", пишаюсь
Середа, 14 грудня 2022, 09:25
Українська ППО збила всі 13 російських дронів-камікадзе Shahed, які атакували Київську область та столицю зранку 14 грудня.
Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Цей ранок терористи почали з 13 "Шахедів". За попередньою інформацією, всі 13 збито нашою ППО. Молодці. Пишаюсь".
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Деталі: Зеленський закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Зранку 14 грудня у Київській області після оголошення повітряної тривоги повідомили про роботу ППО.
- Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі столиці.
- Повітряні сили повідомили, що українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.