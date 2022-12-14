Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: ППО збила всі запущені по Київщині "Шахеди", пишаюсь

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 грудня 2022, 10:25
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Українська ППО збила всі 13 російських дронів-камікадзе Shahed, які атакували Київську область та столицю зранку 14 грудня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Цей ранок терористи почали з 13 "Шахедів". За попередньою інформацією, всі 13 збито нашою ППО. Молодці. Пишаюсь".

Деталі: Зеленський закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Читайте також: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

Передісторія: 

  • Зранку 14 грудня у Київській області після оголошення повітряної тривоги повідомили про роботу ППО.
  • Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи в Шевченківському районі столиці.
  • Повітряні сили повідомили, що українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийПовітряні сили ЗСУШахедППО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

інфографікаМайже всі українці вірять, що напад Росії буде відбито – опитування

Росіяни знову обстріляли центр Херсона і Херсонську ОВА, є загиблі

15 бойовиків, яких взяли в полон під час контрнаступу, отримали по 15 років за держзраду

Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні - ЗМІ

ISW назвав причини, чому Путін скасував своє щорічне послання

ЄС і НАТО найближчим часом закличуть РФ вивести війська з України – ЗМІ

Усі новини...
У Росії створили "творчі фронтові бригади": підніматимуть бойовий дух окупантів
Росіяни 42 рази вдарили по Херсонщині: загинула людина
Британська розвідка прокоментувала чутки про нібито відставку начальника Генштабу РФ
Атака дронів: на Київщині пошкоджений приватний будинок, у столиці – 4 будівлі
Останні новини
12:29
Нацбанк вводить в обіг нові 100-гривневі банкноти з підписом Пишного
12:21
Генштаб категорично відповів, чи можливе "святкове припинення вогню"
12:18
США удвічі розширюють програму підготовки українських військових у Німеччині - ЗМІ
12:11
Після краху FTX у G20 хочуть досягти політичного консенсусу щодо криптоактивів
12:10
Відсторонений від посади мер Чернігова назвав 4 причини конфлікту з ОП
12:07
ООН протягом року надала українцям $4,5 мільярда гуманітарної допомоги: співпрацю продовжать у 2023
11:54
фотоРФ зранку поливає "Градами" Нікопольщину: є поранені, пошкоджені ЛЕП
11:50
Що робити, якщо у вас виявили ВІЛ – пояснюють у ЦГЗ
11:44
На річковому кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка: це вже 12-й потопельник з початку війни
11:41
Парламент Німеччини затвердив вісім масштабних проєктів для армії на 13 млрд євро
Усі новини...