Зеленский: ПВО сбила все запущенные по Киевщине "Шахеды", горжусь

Украинская ПВО сбила все 13 российских дронов-камикадзе Shahed, которые атаковали Киевскую область и столицу утром 14 декабря.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Это утро террористы начали с 13 "Шахедов". По предварительной информации, все 13 сбиты нашей ПВО. Молодцы. Горжусь".

Детали: Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Предыстория:

Утром 14 декабря в Киевской области после объявления воздушной тревоги сообщили о работе ПВО.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы.

Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе Shahed.