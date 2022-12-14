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Зеленский: ПВО сбила все запущенные по Киевщине "Шахеды", горжусь

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 декабря 2022, 09:25
Зеленский: ПВО сбила все запущенные по Киевщине Шахеды, горжусь
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕнский, ФОТО ОП

Украинская ПВО сбила все 13 российских дронов-камикадзе Shahed, которые атаковали Киевскую область и столицу утром 14 декабря.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Это утро террористы начали с 13 "Шахедов". По предварительной информации, все 13 сбиты нашей ПВО. Молодцы. Горжусь".

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Детали: Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 14 декабря в Киевской области после объявления воздушной тревоги сообщили о работе ПВО.
  • Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы.
  • Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе Shahed.

Темы: ЗеленскийВоздушные силы ВСУШахедПВО
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