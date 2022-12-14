Зеленский: ПВО сбила все запущенные по Киевщине "Шахеды", горжусь
Среда, 14 декабря 2022, 09:25
Украинская ПВО сбила все 13 российских дронов-камикадзе Shahed, которые атаковали Киевскую область и столицу утром 14 декабря.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Это утро террористы начали с 13 "Шахедов". По предварительной информации, все 13 сбиты нашей ПВО. Молодцы. Горжусь".
Реклама:
Детали: Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Читайте также: Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 14 декабря в Киевской области после объявления воздушной тревоги сообщили о работе ПВО.
- Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе столицы.
- Воздушные силы сообщили, что украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе Shahed.