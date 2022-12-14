Зеленский: ПВО сбила все запущенные по Киевщине "Шахеды", горжусь

Украинская ПВО сбила все 13 российских дронов-камикадзе Shahed, которые атаковали Киевскую область и столицу утром 14 декабря.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Это утро террористы начали с 13 "Шахедов". По предварительной информации, все 13 сбиты нашей ПВО. Молодцы. Горжусь".

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Детали: Зеленский призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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