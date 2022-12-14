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Росіяни обстріляли Херсонську ОВА

Альона Мазуренко Середа, 14 грудня 2022, 11:15
Росіяни обстріляли Херсонську ОВА
фото: ТГ Тимошенка

Російські окупанти 14 грудня обстріляли будівлю Херсонської ОВА, пошкоджені два поверхи.

Джерело: Офіс генпрокурора, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Дослівно: "Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона.

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Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи".

Деталі: Також Тимошенко повідомив, що зранку в Херсоні внаслідок обстрілу загорілося складське приміщення.

Оновлено: Згодом прокуратура Херсонської області повідомила, що через обстріли обласного центру розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок обстрілу Херсона 14 грудня шестеро цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості.

У середмісті значних руйнувань завдано адміністративній будівлі. Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках. В одному з приватних домоволодінь внаслідок влучання снаряда у дах здійнялася пожежа.

 
 
 
 

Нагадаємо: 

Теми: ХерсонобстрілРосія
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